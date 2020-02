EDV-Schulungen zur Stoffstrombilanz

Tauberbischofsheim.Das Landwirtschaftsamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis gibt am Montag, 2., und Dienstag, 10. März, jeweils um 10 und um 13.30 Uhr EDV-Schulungen zur Erstellung der Stoffstrombilanz. Diese finden im Landratsamt, Gartenstraße 2/Haus III, im Schulungsraum im Erdgeschoss (gegenüber Haupteingang Haus I) statt. Anhand eines Beispielbetriebs wird gezeigt, wie die Stoffstrombilanz mit dem Programm „duengung-bw“ berechnet wird. Welcher Betrieb nach der Stoffstrombilanzverordnung verpflichtet ist, eine Stoffstrombilanz zu erstellen, kann anhand des Entscheidungsbaums im Internet unter www.duengung-bw.de festgestellt oder beim Landwirtschaftsamt erfragt werden. Die Stoffstrombilanz muss sechs Monate nach Ablauf des vorangegangenen Kalender-/Wirtschaftsjahres vorliegen. Zu den Schulungen ist eine Anmeldung bis Freitag, 28. Februar (für die Termine am 2. März), beziehungsweise Montag, 9. März (für die Termine am 10. März), beim Landwirtschaftsamt, Telefon 07931/48276307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de erforderlich.

