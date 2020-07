E-Mobilität im Kreis wächst

Main-Tauber-Kreis.Die Elektromobilität im Main-Tauber-Kreis kommt voran. Inzwischen sind 42 öffentliche E-Ladestationen mit 87 Ladeplätzen in Betrieb. Zudem sind 288 E-Fahrzeuge und 1385 Hybridfahrzeuge zugelassen.

Im Wesentlichen sind es die lokalen und die überregionalen Energieversorger, welche die Ladestationen aufbauen. „Über den sukzessive vorankommenden Zuwachs freue ich mich sehr“, so Landrat Reinhard Frank. Die E-Ladestationen sind flächendeckend auf den gesamten Kreis verteilt und unter www.main-tauber-kreis.de online abrufbar.

„Aufgrund dieser Infrastruktur ist es möglich, nun unbeschwert mit E-Fahrzeugen innerhalb des Landkreises und auch in der Nachbarschaft unterwegs zu sein“, so auch Dezernent Jochen Müssig. Dass die Infrastruktur zusehends in Anspruch genommen wird, zeigen inzwischen die Anmeldezahlen von Elektrofahrzeugen. Beim Verkehrsamt des Landratsamts sind inzwischen 288 E-Pkw, elf E-Roller und 1385 Hybridfahrzeuge angemeldet. In diesem Zusammenhang regt die Wirtschaftsförderung des Landkreises an, beispielsweise Solardachanlagen für das Aufladen eines E-Fahrzeugs zu nutzen. lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.07.2020