E-Bike-Fahrer prallt mit Pkw zusammen

Dittigheim.Am Dienstagabend kollidierte ein E-Bike-Fahrer mit einem Auto in Dittigheim. Gegen 18 Uhr war der 67-Jährige mit seinem Pedelec in der Zehntfreistraße in Richtung des Rathausplatzes unterwegs. An der Einmündung zur Synagogengasse übersah er vermutlich den von rechts langsam heranfahrenden Pkw eines 33-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen, woraufhin der Radler von der Motorhaube abgewiesen wurde und zu Fall kam. Durch den Sturz wurde der 67-Jährige schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von knapp 3000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.07.2020