Durch Sport fit für den Alltag werden

Tauberbischofsheim. Einfach Spaß haben am Sport, am Spielen und am Turnen. Schneller, höher, weiter spielt da eher eine untergeordnete Rolle, obgleich schon zwei Mal das auf die Gruppe abgestimmtes Sportabzeichen abgelegt wurde. Kurzum: Es handelt sich um eine besondere, sportive Gemeinschaft. In der Jugendsportgruppe des Behindertensportvereins Tauberbischofsheim wird Menschen mit einer körperlichen und geistigen Behinderung der Spaß an Bewegung vermittelt. Gleichzeitig dienen die Übungsstunden und die weiteren, geselligen Aktivitäten zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls – und das nun schon seit 25 Jahren. Das ist natürlich ein Grund zum Feiern. So steigt am Samstag, 21. September, um 11 Uhr in der Tauberbischofsheimer Grünewaldhalle ein besonderes Jubiläumssportfest.

Flotte Geburtstagsfete

Unter der Schirmherrschaft des Vorsitzenden der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis, Jörg Hasenbusch, wird es eine lockere Geburtstagsfeier in der Grünewaldhalle geben, worüber sich auch die Vorsitzende des Behindertensportvereins, Dr. Gerhild Bau auch sehr freut. Neben einigen Grußworten und kurzen Redebeiträgen steht ein sportlicher Teil im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die Jugendsportgruppe zeigt zusammen mit Sportlern mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung des FC Külsheim und der DJK Unterbalbach, was in den Trainingseinheiten gemacht wird. Auf einem Sportparcours wird anschaulich dargeboten, was die Gruppen zu leisten im stande sind und wie viel Spaß sie dabei haben. Die Herzsport- sowie die Seniorenfitnessgruppe geben ebenfalls einen Einblick in ihre Übungseinheiten. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.

Blick in die Geschichte

„Es gab nichts, wo mein Sohn Christian hätte Sport machen können“, erinnert sich Anita Kettner, die Gründerin der Jugendsportgruppe, an die Anfänge. „Zunächst habe ich ihn mit mir zum Frauenturnen mitgenommen. Aber das passte nicht, Dann habe ich es beim Männerturnen probiert, aber das ging noch weniger.“ Guter Rat war teuer. „Aber warum sollte mein Sohn einer solchen Freizeitbeschäftigung, die für andere Menschen selbstverständlich war und ist, nicht nachgehen können?“, fragte sie sich. Ihr wollte einfach nicht in den Kopf, dass es für ihren Sohn mit Down-Syndrom keine spezielle Übungsstunden oder Sportgruppen gibt.

Selbst war die Frau

Was blieb ihr also anderes übrig, als selbst aktiv zu werden. Im Behindersportverein fand sie, obgleich die Idee dort zunächst nicht auf ungeteilte Zustimmung stieß, einen Partner, der schließlich die Heimstatt der Jugendsportgruppe werden sollte. Als ausgebildete Übungsleiterin konnte sie Christine Messler-Schmitt gewinnen.

Doch eine Sportstunde nur für ihren Sohn allein machte auch keinen Sinn. Also organisierte sie einen Informationsabend an der Schule im Taubertal in Unterbalbach, die zu diesem Zeitpunkt auch Christian besuchte. Zusammen mit dem damaligen Vorsitzenden des Behindertensportvereins, Leo Fischer, stellte sie das sportive Projekt vor.

„Mit fünf Kindern haben wir dann begonnen“, erinnert sie sich. „Dankbar war ich auch über die Unterstützung der Stadt, die uns damals die Turnhalle der Grundschule am Schloss zur Verfügung gestellt hat und dies auch heute noch tut.“

25 Jahre sind seitdem ins Land gezogen und mittlerweile betreut die vierte Übungsleiterin, Daniela Kraus, die Jugendsportgruppe. Sie ist lizensierte Übungsleiterin für Reha-Sport sowie für Sport mit Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung. Mittlerweile hat die Gruppe 15 Aktive.

Das Training wird je nach Leistungsstärke der einzelnen Mitglieder gestaltet. „Ihr zur Seite steht immer eine zweite Kraft zur Unterstützung“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Behindertensportvereins, Armin Schaupp. „Die Einheiten erfordern schon viel Konzentration, aber auch Flexibilität, und vieles hängt von der Verfassung der Mitglieder ab. Oft kommt es ein bisschen anders als geplant“

Fordern und fördern

Während die Übungsleiterinnen gewechselt haben, ist Abteilungsleiterin Anita Kettner immer noch an Bord. Und nicht nur das: „Einige Sportler, die 1994 schon dabei waren sind es immer noch“, erzählt sie ein wenig stolz. „Deshalb stimmt das mit der Jugendsportgruppe nicht mehr so ganz. Es sind jetzt auch Erwachsene mit körperlicher und geistiger Behinderung dabei.“ Und das sei auch gut so.

„Unter dem Motto ,Fordern und fördern’ führen wir die Mitglieder der Gruppe an ihre jeweiligen körperlichen Grenzen, so dass sie nicht nur erkennen, was sie sich im Alltag zumuten können, sondern auch mehr leisten können.“ Das, so Anita Kettner, sei auch ein wichtiger Schritt für mehr Teilhabe. Die koordinativen Fähigkeiten würden gestärkt und verbessert.

Gutes Gemeinschaftsgefühl

Und noch einen wichtigen Aspekt führt Anita Kettner an: „Es ist für die Menschen mit Behinderung eine Freizeitbeschäftigung, die ihnen Spaß macht und aus der sich auch Freundschaften entwickeln.“ Vor allem die Aktivitäten, wie Ausflüge oder etwa der Besuch der Kneipp-Anlage, stärken das Gemeinschaftsgefühl und machen auch den Verantwortlichen Freude. Armin Schaupp: „Man bekommt viel mehr zurück, als man gibt. Und sehr oft entwaffnet einen die Ehrlichkeit der Menschen mit geistiger Behinderung im positiven Sinn.“

