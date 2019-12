Drittklässler ermittelten ihren Stadtsieger

Tauberbischofsheim.Gleich zweimal haben sie sich beweisen müssen, die fleißigen Bücherwürmer der dritten Klassen der Tauberbischofsheimer Grundschulen. Beim Vorlesewettbewerb galt es zunächst, den Klassensieger zu ermitteln, ehe es zum Stadtentscheid ging.

Nun saßen also die vier Sieger der Jury (Antje Bauer, Anne Stremlau und Gernot Wamser) gegenüber, die entscheiden musste, wer Stadtsieger beim „Leselöwenwettbewerb“ wird. Und das fiel diesmal besonders schwer, denn die Kinder lagen bei Kriterien wie „flüssiges Lesen“, „deutliche Aussprache“ oder „sinngemäße Betonung“ ganz dicht beieinander. Cool, ein wenig nervös oder ungeduldig, wann denn endlich angefangen wird, zeigten sich die vier, und durften dann untereinander ausmachen, wer wann vorliest. Ganz unterschiedliche Titel hatten sie sich dabei ausgesucht, aus denen sie einige Seiten vorlasen. Ob das „Die magischen Tiere“, „Die drei ???“, „Batman“ oder „Conny“ war – sie hatten sich gut eingefühlt in die Stimmung ihrer jeweiligen Geschichte. Da wurde zur Verdeutlichung der verschiedenen Charaktere auch schon mal gepiepst, gebrummt, gepoltert, oder großes Erstaunen stimmlich ausgedrückt. Und dann hieß es mit „Adele möchte die Welt umarmen“ (von Sabine Bohlmann) einen unbekannten Text vorzulesen. Eine echte Herausforderung, die die jungen Leseratten aber meisterten, auch wenn da schon mal nicht ganz so flüssig gelesen wurde wie zuvor.

Und dann hieß es für die Jury zu überlegen, wer als Sieger hervorgeht. Viel Zeit hatte sie sich dafür genommen, um zu einer möglichst gerechten Entscheidung zu kommen. Schwierig für die Kinder, die ungeduldig warteten, wer denn nun Erster sei. „Eigentlich hätten wir gerne Euch allen einen ersten Preis verliehen“, erklärte dann Antje Bauer, „aber leider kann es nur einen geben.“ Eine Urkunde für den zweiten Platz erhielten dann Lotta Neuhäuser (Erich-Kästner-Grundschule), Oskar Müller (Christian-Morgenstern-Grundschule) und Richard Benz (Grundschule am Schloss). Platz eins ging an Katja Kropp (Impfingen).

Martina Wamser, die auch dieses Jahr wieder für die Durchführung des Stadtentscheids verantwortlich zeichnete, hatte den Vormittag in der Grundschule am Schloss liebevoll gestaltet. Zunächst gratulierte sie den vier Schulsiegern, dass sie „am besten von allen Drittklässlern gelesen hatten“ und freute sich, dass auch so viele Klassenkameraden zum Daumendrücken gekommen waren.

Lesen und Schreiben lerne man zwar in der Schule, aber manche Menschen schrieben auch später als Autoren oder Dichter. So fragte sie die Kinder nach den beiden Namensgebern der Grundschulen – Erich Kästner und Christian Morgenstern, von denen die Schüler so manches Buch oder das eine oder andere Gedicht kannten. Nach der anstrengenden Stunde konnten sich die kleinen Vorleser als Belohnung noch ein Buch aussuchen, ehe sie sich zum Siegerfoto aufstellten. Und auch für die Jury gab es ein Dankeschön. aba

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019