Dritte Lieferung von Schutzausrüstung eingetroffen

Main-Tauber-Kreis.Beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis ist kürzlich die dritte Lieferung an persönlicher Schutzausrüstung eingetroffen. Diese wurde wieder zentral durch das Land Baden-Württemberg beschafft. Die Stadt- und Landkreise wurden mit der Verteilung beauftragt, da sie die Einrichtungen vor Ort am besten kennen.

Die Auslieferung der Schutzausrüstung in alle Teile des Landkreises übernahmen wie bereits bei den ersten beiden Lieferungen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim, die mit drei Fahrzeugen ausrückten und damit für eine zügige Zustellung sorgten.

„Ihnen gebührt großer Dank, ebenso wie auch dem Land für die Beschaffung des Materials“, sagte Landrat Reinhard Frank.

Allein im Rahmen dieser dritten Lieferung konnten 3760 FFP2-Masken, 3820 medizinische Mundschutze und 1450 Handschuhe dorthin gebracht werden, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Wichtiger Beitrag

„Damit wurde ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen das Coronavirus geleistet“, sagte Landrat Frank. Gemäß der Vorgaben der Landesregierung wurde das Material an 25 Pflegeheime und ambulante Pflegedienste, an neun Fach- und Rehakliniken in Bad Mergentheim, an die Rotkreuzklinik Wertheim, über die Zahnärztliche Vereinigung an 93 Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie an drei Dialysepraxen verteilt. Kreisbrandmeister Alfred Wirsching und sein Team hatten vorab den Bedarf erfragt und dementsprechend das Material zugeteilt.

Zielgenauer Einsatz

„Diese dezentrale Steuerung des vom Land beschafften Materials ermöglicht einen zielgenauen Einsatz, der angesichts der Knappheit von Schutzausrüstung auf dem Weltmarkt das Gebot der Stunde ist“, erklärte Erster Landesbeamter Christoph Schauder als Leiter des Arbeitsstabes Corona im Landratsamt. Die niedergelassenen Ärzte werden über die Kassenärztliche Vereinigung mit Schutzausrüstung versorgt. lra

