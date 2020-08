Drei neue Corona-Fälle bestätigt

Main-Tauber-Kreis.Im Main-Tauber-Kreis wurden an diesem Donnerstag drei neue Fälle einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Betroffenen leben in den Gebieten der Städte Tauberbischofsheim und Niederstetten. Zwei von ihnen sind Reise-rückkehrer aus dem Ausland, in einem Fall aus einem Risikogebiet. Alle drei Personen befinden sich in häuslicher Isolation. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten

...