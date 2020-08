Drei neue Corona-Fälle bestätigt

Main-Tauber-Kreis.Drei neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Sonntag für den Main-Tauber-Kreis bestätigt – zwei aus dem Stadtgebiet Lauda-Königshofen und einer aus dem Stadtgebiet Bad Mergentheim. In zwei Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer aus einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet, die sich gemäß der Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne in häusliche Isolation begeben

