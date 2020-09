Drei neue Corona-Fälle

Main-Tauber-Kreis.Drei neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Wochenende im Main-Tauber-Kreis gemeldet. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt damit 524.

Eine Infektion wurde am Samstag registriert, zwei am Sonntag. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Städte Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim und Lauda-Königshofen. Dabei handelt es sich in einem

...