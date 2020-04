Dr. Harald Straßburger ist neuer Chefarzt der Chirurgie

Tauberbischofsheim.Ein Zeichen von Normalität angesichts von Corona-Zeiten: In der Abteilung für Chirurgie im Krankenhaus Tauberbischofsheim hat Anfang April Dr. Harald Straßburger die Nachfolge von Dr. Gerhard Schüder als Chefarzt der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie angetreten. Dr. Schüder, der seit Januar 2017 im Krankenhaus Tauberbischofsheim tätig war, verabschiedete sich in den Ruhestand.

„Die geplante feierliche Verabschiedung und Einführung des neuen Chefarztes haben wir angesichts der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben“, betont BBT-Regionalleiter Thomas Wigant. „Aber wir freuen uns, dass dieser Wechsel übergangslos und in guter Kontinuität stattfindet.“

Mit Dr. Straßburger übernimmt ein im gesamten Gebiet der Allgemein- und Viszeralchirurgie versierter und erfahrener Mediziner die Leitung der Abteilung. Er verfügt über die Facharztbezeichnung Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie, spezielle Viszeralchirurgie und Proktologie und deckt ein breites Spektrum an operativen Eingriffen in offener und minimalinvasiver Technik ab. Sein Spezialgebiet ist die gesamte Viszeralchirurgie also die Eingriffe am Darm und den Bauchorganen sowohl bei gutartigen wie bei bösartigen Erkrankungen, die Operation von Hernien (Leisten- und Bauchwandbrüchen) sowie die Schilddrüsenchirurgie.

Als Proktologe kümmert er sich außerdem um Beschwerden im After- und Enddarmbereich, zum Beispiel bei Problemen mit dem Stuhlgang oder Hämorrhoidalbeschwerden.

Nach seinem Medizinstudium in Mainz startete der heute 56-Jährige seine Facharztausbildung zunächst im Kreiskrankenhaus Eschwege und wechselt später an die Städtischen Krankenanstalten Idar-Oberstein. Hier war er seit 1996 als Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie tätig. 2003 übernahm er als Chefarzt die Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie der Kreiskrankenhäuser Tirschenreuth und Waldsassen.

Zuletzt war Dr. Straßburger als Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie des Ameos-Klinikums Alfeld und Ärztlicher Direktor des Gesamtklinikums tätig. Außerdem hatte er den Vorsitz der Fachgruppe Viszeralmedizin der Ameos-Gruppe inne.

Mit seinem Wechsel nach Tauberbischofsheim will der neue Chefarzt einerseits die chirurgische Grund- und Regelversorgung sichern, zugleich will er die Chirurgie im Krankenhaus Tauberbischofsheim als ersten Ansprechpartner für chirurgische Krankheitsbilder jeder Art profilieren. „Die Patienten können sich mit allen chirurgischen Fragestellung an uns wenden. Als erste Anlaufstation kümmern wir uns um die Diagnostik und übernehmen ein breites Spektrum an offenen und laparoskopischen Eingriffen, denn wir können hier im Krankenhaus Tauberbischofsheim einen großen Bereich der Allgemein- und Viszeralchirurgie - und gemeinsam mit dem Kollegen Rastani - auch der Unfallchirurgie abdecken.“ Angesichts der aktuellen Vorgaben werden während der Corona-Pandemie allerdings nur medizinisch dringliche und unaufschiebbare Operationen durchgeführt.

Darüber hinaus strebt Dr. Straßburger eine enge Kooperation mit der Chirurgie im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim an. Auch ein guter Kontakt zu den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in der Region ist ihm wichtig.

„Ich möchte Partner der niedergelassenen Ärzte sein und jederzeit für deren Fragen ansprechbar. Eine gute Kommunikation über gemeinsame Patienten erleichtert die Zusammenarbeit. Und wie wichtig dies ist, spüren wir gerade in schwierigen Zeiten wie diesen“, umschreibt der Mediziner seine Vorstellungen.

