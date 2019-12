Hochhausen.Es ist wieder soweit: die Dorfweihnacht in Hochhausen zaubert vorweihnachtlichen Glanz in die Gesichter von Jung und Alt. Sie findet am Samstag, 7. Dezember, von 15 bis 19 Uhr auf dem Gelände des Grünauer Hofs statt. Das Gebäudeensemble neben der Kirche St. Pankratius bildet dafür eine ideale Kulisse. Festlich geschmückte Stände warten auf die Besucher. Für ein familienfreundliches Programm sorgen alle Vereine und Organisationen des Orts. Auftritt und Gesang der Kindergartenkinder, Basteln für alle interessierten Kinder sind Programmabschnitte, bevor gegen 16.45 Uhr der Nikolaus erwartet wird. Die Musikkapelle Hochhausen spielt weihnachtliche Musik. Adventliches Singen in der Kirche St. Pankratius gibt es ab 18.15 Uhr. Die Bevölkerung aus Nah und Fern ist willkommen. Bild: Elsner

