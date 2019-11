Diskussion mit Kultusministerin

Tauberbischofsheim.Kultusministerin Susanne Eisenmann (Bild) kommt am Dienstag, 26. November, in die Kreisstadt. Die Spitzenkandidatin der CDU zur Landtagswahl 2021 besucht den Main-Tauber-Kreis und will in eine Diskussion mit den Bürgern kommen.

Noch ist es zwar etwas hin bis zur Landtagswahl. Doch bereits im Juli dieses Jahres haben die Delegierten des CDU-Landesparteitags Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann zu ihrer Spitzenkandidatin gewählt. Nun ist es der CDU vor Ort und der Frauenunion (FU) im Main-Tauber-Kreis gelungen, die Spitzenpolitikerin und ehemalige Bürgermeisterin von Stuttgart für einen Vortragsabend zu gewinnen.

Nach der Begrüßung und einem Impulsvortrag von MdL und Kreisvorsitzendem Main-Tauber, Professor Dr. Wolfgang Reinhart, wird Dr. Susanne Eisenmann einen Vortrag zum Thema „Perspektive 2021“ halten.

Im Anschluss gibt es unter der Leitung der FU-Vorsitzenden Gabriele Reinhart eine Fragerunde. Das Schlusswort hält der CDU-Stadtverbandsvorsitzende von Tauberbischofsheim, Philipp Hess. Bild: CDU

