Digitale Hausaufgaben gemacht

Das Matthias-Grünewald-Gymnasium und das Schulzentrum am Wört sehen sich für den Fernunterricht gut gerüstet. Schulen und Stadt haben ihre Hausaufgaben gemacht.

Tauberbischofsheim. „Das geradezu panische Festhalten am Präsenzun-terricht dient letztlich dazu, von der schlechten Vorbereitung der Schulen auf den Fernunterricht abzulenken“, kritisierte der Vorsitzende des Landeselternbeirats, Michael Mittelstaedt. Er stellte damit der Landesregierung, dem Kultusministerium, aber auch den Schulen und Städten als Schulträgern ein schlechtes Zeugnis aus. Eine Abqualifizierung, die weder die Stadt Tauberbischofsheim noch das Matthias-Grünewald-Gymnasium und das Schulzentrum so stehen lassen wollen. Sie stellen unsiono fest: „Wir sind für die Notsituation mit Fernunterricht technisch und auch pädagogisch gut gerüstet.“

Umstellung problemlos

„Wir können problemlos auf Fernunterricht umstellen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin des Matthias-Grünewald-Gymnasium, Sigrid Böhrer, auf Nachfrage der FN. „Während wir beim letzten Lockdown den Schülern Aufgaben bereitgestellt haben, unterrichten wir jetzt komplette Klassen nach Stundenplan und können auch Schüler, die in Quarantäne gestellt sind, ins Klassenzimmer zuschalten.“ Das „Schiff“ sei schon sehr früh von Corona-Fällen betroffen gewesen. Schulleitung und Lehrerkollegium hätten sofort reagiert und die Möglichkeiten des digitalen Unterrichts in den Fokus gestellt.

„Vor den Herbstferien haben wir zwei Tage alle Klassen komplett in den Fernunterricht geschickt“, führt Böhrer weiter aus. Das habe geholfen, Fehler zu korrigieren und gebe Sicherheit für den Ernstfall. „Wir sind für den worst case nach den Weihnachtsferien, also Fernunterricht für alle Klassen, vorbereitet“, ist die stellvertretende Schulleiterin überzeugt. Auch datenschutzrechtlich sei man auf der sicheren Seite.

„Wir sind jetzt seit drei Tagen mit den Abschlussklassen in Fernunterricht und es läuft ohne Probleme, es gibt kaum einen Wackler“, gibt auch der Schulleiter des Schulzentrums am Wört, Christian Wamser, gegenüber unserer Zeitung zu Protokoll. „Lediglich in Ortschaften, in denen das Internet nicht so gut ist, gibt es kleinere Schwierigkeiten.“ Dies liege aber nicht an der Ausstattung der Schule, betont Wamser. „Ich hatte gerade zwei Stunden unterrichtet und es lief alles glatt“, schildert er seine Erfahrungen. Weder von seinen Kollegen noch von den Schülern oder deren Eltern habe er irgendwelche Klagen gehört, dass es nicht laufe. „Wir haben natürlich das Glück, dass das Schulzentrum gerade komplett saniert wird und wir in diesem Zuge natürlich die für einen guten Fernunterricht notwendige Ausstattung, auch mit Glasfaserkabel erhalten haben“, so der Schulleiter weiter. Die Lehrer und Lehrerinnen könnten deshalb entscheiden, ob sie, je nach erforderlichem Unterrichtsmaterial, von der Schule aus oder von Zuhause unterrichten wollen. „Die technischen Voraussetzungen an der Schule sind hervorragend“, so Wamser.

Die richtigen Schlüsse gezogen

Hinzu komme, dass man nach dem ersten Lockdown mit Schulschließungen die richtigen Schlüsse gezogen habe, stellen sowohl Böhrer als auch Wamser fest. Ein wichtiger Schritt sei die Umstellung auf den Internet-Dienst Moodle gewesen, der ein sicheres und gutes Handling gewährleiste. „Zudem haben sich viele Kollegen fortgebildet, um einfach mehr Sicherheit zu bekommen und um ihre Erkenntnisse an die Kollegen weiterzugeben“, so die beiden Schulleiter. „Ich hätte mir vor einiger Zeit auch nicht vorstellen können, dass das mit dem Fernunterricht so reibungslos klappt, aber es geht“, ergänzt Wamser.

Gemeinsames Engagement

„Es war mir immer wichtig diesen Digitalisierungsprozess positiv zu begleiten“, sagt Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt. „Ich bin allen Beteiligten sehr dankbar, dass wir hier gemeinsam so engagiert agiert haben und seit Herbst in der technischen und personellen Lage sind, unsere Schüler und -innen in der aktuellen Lage jegliche Form des Unterrichts anbieten können. Da heben wir uns auch von einigen anderen Schulen in der Region ab.“ Wenn es am 11. Januar digital weitergehen sollte, sei das an den weiterführenden Schulen kein Problem. „Lediglich an den Grundschulen sieht das anders aus, allerdings aus anderen Gründen“, ist die Rathaus-Chefin überaus zuversichtlich, dass die pädagogische Notfall-Strategie in der Kreisstadt ausgeklügelt ist und greifen wird.

Aber sowohl Christian Wamser und Sigrid Böhrer als auch Bürgermeisterin Anette Schmidt betonen: „Obgleich uns vor dem Fernunterricht nicht bange ist, geht nichts über den Präsenzunterricht. Digitaler Unterricht kann nur dazu dienen, eine Notsituation zu überbrücken, darf aber nicht zur Dauerlösung werden.“

