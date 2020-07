Die Zustände sind katastrophal

Als heimatverbundener alter Büschemer nehme ich regelmäßig die Leistungen der Westfrankenbahn in Anspruch. Meine langjährigen Erfahrungen mit dieser Einrichtung lassen mich heute zur Feder greifen, um in die gegebenen katastrophalen Zustände öffentlich anzuprangern.

1868 nahm die damals wirtschaftlich dringend notwendige Taubertalbahn den Betrieb auf. An jedem auch noch so kleinen Bahnhof im Streckenverlauf wurde ganz selbstverständlich eine öffentliche Toilette – damals noch Abort genannt – gebaut.

Die längst dem Verfall preisgegebenen kleinen Holzhäuschen aus der Gründerzeit sind teilweise noch erkennbar.

Heute hingegen haben die Fahrgäste menschliche Bedürfnisse tunlichst zu unterdrücken, da die Toiletten längst dem allseits bekannten Wahnsinn der Optimierungsprozesse zum Opfer gefallen sind. Weder am Eisenbahnkreuzungspunkt Lauda noch am Bahnhof in der Kreisstadt Tauberbischofsheim sind Bedürfnisanstalten vorhanden, obwohl an beiden Standorten zusätzlich bedingt durch den angrenzenden Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ganz erhebliche Frequentierung gegeben ist und die dafür notwendigen Gebäudestrukturen vorhanden sind.

Gestatten Sie mir bitte die Feststellung, dass selbst in Vorderindien und Hinterasien an jeder kleinen Station eine öffentliche Toilette vorhanden ist, was ich bei meinen Touren in diesen Schwellenländern feststellen konnte.

Die Reisenden im Taubertal sind gezwungen, sich vor Fahrtbeginn in die Büsche zu schlagen; während sich die geplagten Anwohner wenig erfreut über diesen unhaltbaren Dauerzustand zeigen. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Toiletten in den Zügen sehr oft in Folge mangelnder Wartung geschlossen sind. Bei der dreistündigen Fahrt auf der Strecke Aschaffenburg – Crailsheim kann das dann auch schon mal in die Hose gehen, da das Wildpinkeln bekanntlich unter Strafe steht.

Auch die Zuverlässigkeit lässt sehr zu wünschen übrig. Kaum ein Zug verkehrt pünktlich. Oft sind Ausfälle und Verspätungen von 20 bis 30 Minuten gegeben, ohne dass der Fahrgast über die vorhandenen Anzeigetafeln aktuell informiert wird.

Eine einzigartige bauliche Besonderheit bietet der Tauberbischofsheimer Bahnhof, da hier kein interner Gleisübergang vorhanden ist. Wenn dann noch die Züge fahrplanwidrig und grundlos auf der verkehrten Seite einfahren, ist das Chaos perfekt.

Der offizielle, aber unzumutbare weite Weg über den südlich gelegenen Bahnübergang ist nach Schließung der Schranken in der Regel vier Minuten vor der Zugdurchfahrt nicht mehr möglich. Die Fahrgäste sind somit gezwungen, die Schienen widerrechtlich zu überqueren.

Regelmäßig springen Jung und Alt teilweise mit Gepäck und Fahrrad belastet ins 75 Zentimeter tieferliegende Gleisbett, um direkt vor und hinter den ein- und ausfahrenden Zügen den gegenüberliegenden Bahnsteig zu erklimmen. Die Zugführer sind dann gehalten, die „Überläufer“ durch laute Hupsignale aus dem Gleiskörper zu verscheuchen.

Bei der Bahnanlage in Tauberbischofsheim handelt es sich um eine nicht zu übertreffende Fehlplanung mit ganz gravierendem Sicherheitsmangel, die den Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung seit Jahren bekannt ist und trotzdem leichtsinnig und verantwortungslos in Kauf genommen wird.

Während kleine Haltestellen wie beispielsweise Gamburg über einen schienenebenen Übergang verfügen, wird die Notwendigkeit einer solchen Einrichtung in der Kreisstadt offensichtlich nicht für notwendig erachtet.

Obwohl unsere Politiker die tollen Angebote auf der Schiene in regelmäßigen Abständen pressewirksam darstellen, bietet sich dem Fahrgast leider ein ganz anderes Bild.

Ich fordere daher die für die aufgezeigten „badisch sibirischen“ Missstände Verantwortlichen auf, endlich ohne Zuständigkeitsgerangel zeitnah Abhilfe zu schaffen, da insbesondere beim letztgenannten Punkt ein folgenschwerer Unfall mit Schaden für Leib und Leben geradezu vorprogrammiert ist.

Mit großem Interesse werden die Bahnreisenden die weitere Entwicklung im Auge behalten und gegebenenfalls nachhaken. Möge mein Weckruf in offene Ohren dringen, Beachtung finden und zur Aufhebung des bedauerlichen Armutszeugnisses führen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.07.2020