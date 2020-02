Die Welt aus närrischer Frauen-Sicht

Die Fastnacht der kfd im Tauberbischofsheimer Winfriedheim entführte die Frauen nach Italien und bot gute närrische Unterhaltung.

Tauberbischofsheim. Wie konnte es passieren, dass „frau“ sich mitten in Deutschland, mitten im Winter, plötzlich mitten im sonnigen Süden befand? Ganz einfach – sie war ins Winfridheim zur Fastnacht der kfd (Katholische Frauen Deutschlands) gekommen. Und da empfing sie auch gleich „Bella Italia“ mit vielen grün-weiß-roten Fähnchen und auf den Tischen luden bunte Fotos nach Rom, Florenz, Pisa oder Venedig ein. Da tummelte sich eine Reihe von Pizzabäckerinnen, dazu manch vornehme Venezianerin, Damen aus dem antiken Rom, in Landesfarben Gewandete (auch mal mit einem Teller Spaghetti auf dem Bauch) oder verkleidet, wie es einfach Spaß machte.

Und Spaß hatten sie, die vielen Signoras beim Schunkeln, Tanzen, Singen, Lachen und Schauen. Ingrid Baumann führte gewohnt souverän in gereimten Versen durch den bunten Abend und hieß besonders die evangelischen Frauen sowie Kaplan Dominic Albert als Vertreter der Geistlichkeit willkommen. Er brachte wieder mit kleinen Witzen die Frauen zum Lachen. Eröffnet wurde der italienische Abend von der Juniorengarde der Bischemer Kröten mit ihrem schwungvollen Tanz.

Nach dem begeisternden Marschtanz der Prinzengarde wurden auch alle „Italienerinnen“ im Saal in Bewegung gebracht. Der offene Singtreff hatte in einer Vorstandssitzung eine Busreise den „Stiefel“ hinunter organisiert und so hieß es im Rahmen des Reiseberichts aufstehen, wenn etwa die Bürgermeisterin, die Kröten, die Pressesprecherin, Germany’s next Topmodels oder der ganze Bus dabei genannt wurden.

Und Kaplan Albert durfte dann sogar (weil Mechthild Geiger an diesen Abend verhindert war) die Gesangseinlagen „Ma come bella Bimba“ oder „Tiritomba“ dirigieren.

Der Frauenkreis musste dann mit seinen Einkaufswagen eine gefühlte halbe Ewigkeit vor der Kasse in einem italienischen „Supermercato“ warten.

Und alles „Cassa, Cassa“-Rufen half überhaupt nicht, auch wenn eine fürchtete, die Milch könnte in der Zwischenzeit sauer oder das Mittagessen erst am Abend fertig werden.

Vom „Supermercato“ ging es zum „Candy Shop“, den die jungen „Show Dancers“ der Kröten mit Pep auf die Bühne brachten. Dann stand eine 100-Jährige, die dienstälteste Ehrenjungfrau in der Bütt – eine aussterbende Spezies in „Büscheme, denn wir vermehren uns so schlecht.“ Dennoch war ihre Mutter mit 95 Jahren noch Mutter geworden. „Sie muss immer warten, bis das Baby schreit, weil sie vergessen hat, wo sie es hingelegt hat.“ Auch wenn Elsbeth Halbig (alias Elisabeth Müller, „ganz alter Adel, schon Adam und Eva hießen so“) noch keine 100 ist, war dies definitiv ihr letzter Auftritt, was alle sehr bedauern. „Man muss wissen, wenn man aufhören muss. Jetzt sind die Jüngeren dran“, erklärte sie.

Und so trat auch gleich eine Newcomerin auf: Für Iris Mayer war es dann erheblich mehr als „das bisschen Haushalt“, über den sie ihrem Vortrag stöhnte, galt es doch, den Alltag zu überleben mit einer mächtig pubertierenden Tochter („Mich wundert’s nicht, dass manche Tiere ihre Jungen fressen“), einer ewig nörgelnden Schwiegermutter oder dem maulenden Ehemann, wenn ihm das Essen nicht schmeckte.

Apropos Essen (oder auch nicht essen), darum ging es dann im Beitrag des Frauenkreises, der vermutete, in jeder Frau stecke ein Stück Hefe. Wie sonst könne es sein, dass sich plötzlich zwei Rettungsringe am Bauch fänden, obwohl sie die Schokolade doch nur angeguckt hat? Und die Hosen im Bund zu kneifen anfangen, obwohl sie am Big Mac nur gerochen hat? Lange Zeit „tue das Luder, als ob es schliefe“, doch eines Tages ginge die Hefe plötzlich auf. Mit den gezeigten Folgen. Ja, und ob nun ohne oder mit „Hüftgold“, getanzt und geschunkelt wurde immer wieder zwischen den einzelnen Beiträgen, wobei Michael Schmitt (auf dem Keyboard) mit fetzigen Klängen und bekannten Fastnachtsliedern für die nötige Stimmung sorgte. Und um Mitternacht hieß es dann leider „Ciao, bella Italia“. aba

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020