„Die Stadt hervorragend repräsentiert“

Tauberbischofsheim.Gegen Ende der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch nutzte der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Kurt Baumann, die Gelegenheit zu einer Stellungnahme. Konkret ging es um die am 31. August zu Ende gehende Amtszeit von Bürgermeister Wolfgang Vockel. „Das ist voraussichtlich die letzte Gemeinderatssitzung mit Ihnen an der Spitze“, so Baumann an Vockel gewandt. Zwar stehe die offizielle Verabschiedung noch bevor, jedoch wolle er in dieser besonderen Sitzung einige Worte des Dankes sprechen.

„Absolute Fachkenntnis“

Wolfgang Vockel habe die Kreisstadt mit „äußerster Professionalität, mit allergrößtem Engagement und absoluter Fachkenntnis“ über 24 Jahre geleitet. Trotz großer Investitionen in den letzten Jahren habe man in den Folgehaushalten sehr positive Ergebnisrechnungen vorweisen können.

„Wenn man die liquiden Mittel sieht, haben wir viel Spielraum, die vielen anstehenden Themen in den nächsten Monaten durch eine aktive Verwaltungsleitung weiter umzusetzen. Allerdings weiterhin mit viel Verhandlungsgeschick bezüglich der weiter benötigten Zuschussmittel“, betonte Baumann.

Wolfgang Vockel habe es immer mit großer Umsicht geschafft, zum Beispiel aus dem Ausgleichstock das Bestmögliche herauszuholen. „Gegen Ihre Argumente hatten die Zuschussgeber oft einen schweren Stand. Auch deshalb sehen die Finanzen der Stadt sehr gut aus. Dafür sprechen wir Ihnen Dank und Anerkennung aus“, betonte Baumann.

Viele Themen betreut

Mit seiner sehr häufig Sieben-Tage-Arbeitswoche habe Vockel quasi auch als Sachbearbeiter viele Themen betreut, für die man auf dem Arbeitsmarkt nur schwer jemand finde. Baumann: „Sie haben unsere Stadt in herausragender Weise nach außen repräsentiert.“

Bernd Mayer, Fraktionsvorsitzender der Bürgerliste, betonte anschließend, dass er sich im Namen seiner Fraktion „in vollem Umfang“ den Worten Baumanns anschließe.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019