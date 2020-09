„Die Stadt hat getan, was möglich ist“

Die Beschäftigungssituation von Flüchtlingen im Stadtgebiet ist nach Aussage der städtischen Integrationsbeauftragten Karolina Podlech deutlich besser als zunächst erwartet. Viele, gerade junge Menschen, die in Tauberbischofsheim in der Anschlussunterbringung leben, befänden sich in Ausbildungsverhältnissen. Dies biete gerade in den Bereichen Potenziale, wo es an Nachwuchs mangele – etwa in Handwerk (Bild) oder Pflege.

© dpa