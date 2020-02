Die Prüfer hatten keine Beanstandungen

Tauberbischofsheim.Nicht nur auf der Wettkampfmatte zeigen sie derzeit glänzende Leistungen, sondern auch bei der Gürtelprüfung zum nächsthöheren Kyu-Grad. Gleich elf Schüler und Jugendliche stellten sich von der Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim dieser Aufgabe neben dem Wettkampftraining.

Die beiden Prüfer Joachim Fels (3. Dan) und Torsten Zettelmeier (1. Dan) hatten mit den sehr gut vorbereiteten Prüflingen keinerlei Beanstandungen, so dass alle am Ende ihre Urkunden für den neuen Gürtel in Empfang nehmen konnten. Voraussetzung war ein regelmäßiges Training in den vergangenen sechs Monaten.

Nach den Richtlinien des Deutschen Judo-Bundes sind als erstes Prüfungsfach seitens der Teilnehmer Fallübungen nach allen Seiten gekonnt vorzuzeigen. Danach geht es weiter mit den Standtechniken, die einmal als Grundversion demonstriert werden mussten und als Anwendungsaufgabe. Dabei sollen alle Techniken in einer nachvollziehbaren Bewegungssituation wie es im Kampf vorkommen kann, gezeigt werden. Das Gleiche Prozedere musste man mit den Haltegriffen als auch mit den Hebel- und Würgetechniken vorführen.

Den Abschluss bildet das „Randori“ (Übungskampf). Im Standrandori sollen Wurftechniken in sinnvollen Kombinationen und als Konter nach Ausweichen oder Blocken werfen.

Ab Grüngurt kommt noch das Prüfungsfach Kata dazu. Hier mussten die Prüflinge die Gruppen Koshi-Waza bzw. Ashi-Waza aus der Nage-No-Kata (Form des Werfens) demonstrieren.

Nach der Prüfung ist vor der Prüfung und so werden sich die Prüflinge in den kommenden Monaten auf ihren nächsten Gürtel wiederum intensiv vorbereiten neben dem Wettkampfgeschehen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020