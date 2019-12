Die obere Diele wird zur historischen Puppenstube

Tauberbischofsheim.Alle Jahre wieder: Die Tauberfränkischen Heimatfreunde haben zur Weihnachtszeit eine Sonderausstellung zusammengestellt, die während des Weihnachtsmarkts geöffnet ist und zum halben Eintrittspreis besichtigt werden kann. In diesem Jahr heißt sie „Geliebte Puppenkinder“. Die obere Diele des Kurmainzischen Schlosses verwandelt sich in eine historische Puppenstube. Kerstin Haug-Zademack und Irmgard Michel haben in bewährter Weise die Präsentation zusammengestellt.

Teilweise mit Originalkleidung

„Wir haben rund 30 Puppen vornehmlich aus dem Zeitraum zwischen 1900 und den 1930er Jahren erhalten“, stellte Kerstin Haug-Zademack fest. „Die historischen Puppen kommen vor allem aus Thüringen, denn dort, vor allem in Waltershausen, war zur damaligen Zeit das Zentrum der Manufakturen.“ Aber es gebe auch beispielsweise ein Exemplar aus dem Mannheimer Raum. Die Hersteller sind unter anderem Kämmer & Reinhardt, Buscherer & Beck, Simon & Halbig sowie Schildkröt. Die Gesichter wurden damals aus Bisquit-Porzellan hergestellt, der Körper aus einer Masse aus Ton und Kunstsstoff. „Manche sind auch aus Zelluloid gefertigt“, so Haug-Zademack. „Das ist heute allerdings verboten, weil das Material zu leicht entflammbar ist.“

„Ein ganz besonderes Exemplar ist die Montanari-Puppe“, ergänzt Irmgard Michel. „Sie ist komplett aus Wachs gefertigt und stellt ein afrikanisches Jesus-Kind dar.“ Zudem, so Michel, sind bei einigen Puppen noch Original-Kleidungsstücke vorhanden.

Die Puppen wurden den Kuratorinnen von Laura Weideldt aus Wertheim, Elisabeth Kessler aus Dittigheim, Ute Weiland aus Lauda sowie Gisela Blümm aus Tauberbischofsheim für die Weihnachtsausstellung zur Verfügung gestellt. Zudem, so Michel, sind auch Puppen aus dem Fundus des Tauberfränkischen Heimatmuseums zu sehen.

Erinnerungen an Museumsnächte

„Dieses Mal gibt es für die Museumsbesucher noch ein ganz besonderes Schmankerl“, bemerkt Irmgard Michel. „Wir haben die Schautafeln der Ausstellung zum 20-jährigen Bestehen der Jubiläumsnacht nochmals aufgestellt. Diese wecken bei so manchem bestimmt Erinnerungen und der eine oder andere Bischemer kann sich darauf wiederfinden.“

Ob „Fünfziger Jahre“, „Am Hof von Versailles“, „Genussvielfalt – Einheimische Produkte“ oder „200 Jahre Kinder- und Hausmärchen“ – die Bilder sind nicht nur Schlaglichter auf die Aktivitäten der Tauberfränkischen Heimatfreunde in den letzten beiden Jahrzehnten, sondern auch auf das kulturelle Leben der Stadt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019