„Die Nasen“ machten Stimmung

Tauberbischofsheim.Das Karlsruher Duo „Die Nasen“ hat für einen vergnüglichen Abend in der Tauberbischofsheimer Christuskirche gesorgt. Mit ihren Songs aus den Genres Rock, Pop und Folk heizten sie den gut 100 Besuchern ordentlich ein und brachten ihr Publikum in Bewegung. Zahlreiche Lieder interpretierten „Die Nasen“ auf ihre ganz eigene amüsante Weise: Beispielsweise lud „Der Kuckuck und der Esel“ zum Mitträllern und Klatschen ein. So kamen am Ende nicht nur rund 2000 Euro für den Verein Diakonische Jugend- und Sozialarbeit zusammen, auch der scheidende Pfarrer und langjährige Vorsitzende Gerd Stühlinger, für den das Konzert das Abschiedsgeschenk war, zeigte sich sichtlich bewegt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.10.2019