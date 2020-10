Die Maskenpflicht wird weiter ausgeweitet

Main-Tauber-Kreis.Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz im Main-Tauber-Kreis liegt an diesem Donnerstag bei 81,1. Deshalb hat ordnet die Landkreisverwaltung eine Allgemeinverfügung mit weiteren Einschränkungen an.

Die Allgemeinverfügung wird am Donnerstag, 22. Oktober, auf der Website des Landkreises notverkündet und gilt ab Freitag, 23. Oktober, im ganzen Kreisgebiet.

Zu den wesentlichen Regelungen gehört eine ausgeweitete Maskenpflicht. Sie besteht dann auch im Freien überall dort, wo der Mindestabstand von 1,50 Metern voraussichtlich nicht eingehalten werden kann.

Dies gilt nach dem Wortlaut der Verfügung jederzeit in Fußgängerzonen, auf (Wochen-)Märkten, als Zuschauer auf dem Sportplatz bzw. in Sport- und Wettkampfstätten, an allen Bussteigen und Bushaltestellen (jeweils zehn Meter um das Haltestellenschild herum) und zusätzlich in allen sonstigen Bereichen, in denen es vor Ort bereits speziell angeordnet worden ist.

Familienfeiern und Treffen

Im öffentlichen und im privaten Raum dürfen maximal noch zehn Personen zu Ansammlungen, Treffen, Feiern oder anderen privaten Veranstaltungen zusammenkommen. Dafür gibt es nur noch eine einzige Ausnahme: Bei der reinen Kernfamilie (Verwandtschaft in gerader Linie, Geschwister und jeweilige Partner) können es auch mehr sein.

Die Regelung des Landes, dass sich zwei größere Haushalte mit insgesamt mehr als zehn Personen treffen dürfen, ist durch die Allgemeinverfügung des Kreises außer Kraft gesetzt. Landrat Reinhard Frank fügt hinzu, dass aber nicht alles, was erlaubt ist, auch ausgenutzt werden sollte: „Im Interesse des Gesundheitsschutzes bitte ich nochmals alle Bürgerinnen und Bürger, alle sozialen Kontakte, die nicht unbedingt sein müssen, in der nächsten Zeit auf ein Minimum zu beschränken.“

An öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen dürfen nur noch maximal 50 Personen teilnehmen. Feiern aus privatem Anlass (also etwa zu einem Geburtstag oder anlässlich einer Hochzeit) zählen ausdrücklich nicht zu dieser Kategorie; dort gilt deshalb die Obergrenze von zehn Teilnehmern.

Unter freiem Himmel dürfen maximal 100 Personen an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen. Das gilt auch für Trauerfeiern im Freien.

Kulturelle Veranstaltungen

Für kulturelle Veranstaltungen mit fest zugewiesenem Sitzplatz sind maximal 150 Personen zugelassen. Ab 23 Uhr gilt eine Sperrzeit für alle Schank- und Speisewirtschaften, die bis 6 Uhr des Folgetags andauert. Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, die nach einem Krankenhausaufenthalt (wieder) dort aufgenommen werden, müssen zuvor zwingend einen Corona-Test machen, wenn ihr letzter Test länger als 48 Stunden zurückliegt.

Konsequent handeln

Landrat Frank ruft dazu auf, sich mit den neuen Regelungen zu befassen und diese konsequent umzusetzen: „Wir werden lernen müssen, mit dem Virus zu leben und jetzt erst recht ganz konsequent, aber zugleich besonnen zu handeln. Den Kampf gegen das Virus können wir nur gemeinsam gewinnen, in einer Verantwortungsgemeinschaft aller Bürgerinnen und Bürger“.

Deshalb ruft er dazu auf, sich auch weiterhin dieser Verantwortung zu stellen und aktiv dazu beizutragen, die Krise zu meistern. Besonders wichtig sei es, jederzeit die AHA-Formel einzuhalten – also auf Abstand, Hygiene und Alltagsmaske zu achten –, Innenräume häufig zu lüften und die Corona-Warn-App zu nutzen.

„Wir alle müssen wachsam und diszipliniert sein. So kann es gelingen, dass unsere Familie, unsere Freunde und hoffentlich auch wir selbst gesund bleiben“, sagte Frank.

Die Allgemeinverfügung kann spätestens ab Donnerstagabend, 22. Oktober, unter www.main-tauber-kreis.de/coronavirus im Abschnitt „Allgemeinverfügungen des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis“ abgerufen werden. Die Allgemeinverfügung tritt außer Kraft, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern in den vorangegangenen sieben Tag bezogen auf den Main-Tauber-Kreis an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde bundesweit als Messzahl für eine Bewertung des Infektionsgeschehens und entsprechender Kontrollmaßnahmen festgelegt. lra

