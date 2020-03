Die Märkte erhöhen ihre Schutzmaßnahmen

Tauberbischofsheim/Main-Tauber-Kreis.Trotz Kontaktsperre treffen besonders in Supermärkten noch viele Menschen aufeinander. Die Betreiber rüsten deshalb um – Abstandsmarkierungen, Hinweistafeln und Security-Mitarbeiter sollen dafür sorgen, dass die neuen Regelungen eingehalten werden. In den meisten Märkten werden jetzt auch Plexiglasscheiben an den Kassen aufgebaut, um die Mitarbeit vor Infektionen zu schützen.

„Die

...