Die Kreisstadt hält zusammen

© dpa

Unter dem Leitsatz „Tauberbischofsheim hält zusammen“ hat die Stadtverwaltung eine Koordinierungsstelle für Nachbarschaftshilfe eingerichtet.

Tauberbischofsheim. Die Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus betrifft mittlerweile nahezu alle Bereiche des Lebens. Fast drei Wochen kein Unterricht, geschlossene Kitas und Geschäfte und der ständige Aufruf, zuhause zu bleiben. Unter dem Leitsatz „Tauberbischofsheim hält zusammen“ hat die Stadtverwaltung eine Koordinierungsstelle für Nachbarschaftshilfe eingerichtet und arbeitet hier mit der KJG,dem VdK und DRK zusammen.

Viele freiwillige Helfer haben sich schon gemeldet. Bürger, die Hilfe im Alltag brauchen und zu einer Risikogruppe gehören oder infiziert sind können sich unter Telefon 09341/89543102 oder 0173/2925088 melden. Am Samstag, 7. März, wurde der erste bestätigte Corona-Fall eines Schülers an unserem Matthias-Grünewald-Gymnasium bekannt. Diese Schulschließung wurde dann als Vorsichtsmaßnahme in schneller Abstimmung zwischen dem Landratsamt und der Stadtverwaltung Tauberbischofsheim am 8. Märzbeschlossen.

Als Reaktion auf die Corona-Situation bildete Bürgermeisterin Anette Schmidt wenige Tage später einen Lenkungsstab. Der entwickelte Maßnahmenkatalog wurde mit den entsprechenden Mitarbeitern und Fachämtern am 15. März vertieft. Die Verordnungen zur Eindämmung des Virus zwingen die Verantwortlichen seitdem fast täglich zum Umdenken und Umstrukturieren – neue Fragen klären und nachgebesserte Verordnungen umzusetzen, die Verantwortung für die Stadt und für die rund 180 Mitarbeiter der Stadt stehen im ständigen Fokus.

Um die Funktionsfähigkeit von lebensnotwendigen Bereichen zu gewährleisten und eigene Mitarbeiter zu schützen, wurde der Publikumsverkehr im Rathaus und städtischen Dienststellen stark eingeschränkt.

Einzelne Bereiche – wie beispielsweise die Wasserversorgung – haben auf Schichtbetrieb umgestellt. Beschäftigte arbeiten zum Teil vom Homeoffice aus, und die Hygienemaßnahmen wurden erhöht. Die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen mussten ab 17. März schließen. Die Stadtverwaltung Tauberbischofsheim, die Träger der Betreuungseinrichtungen sowie die städtischen Schulen haben auf diese Entscheidung mit einer Notfallbetreuung für Kindergartenkinder und Schüler bis einschließlich Klasse sechs reagiert und eine Hotline eingerichtet. Die Corona-Krise trifft besonders die Unternehmen und Gastronomiebetriebe. Viele Gaststätten, Restaurants und Einzelhändler, haben auf Abhol- und Lieferservice umgestellt. Anette Schmidt appelliert deshalb: „Kaufen Sie auch online bitte nur regional. Es sind harte Zeiten für unsere Unternehmen, aber mit unser aller Unterstützung können sie es schaffen.“

„Mithelfen, jetzt!“

Der Arbeitsstab Corona im Landratsamt hat für das zentrale Abstrichzentrum eine feste Unterkunft gesucht. Der Standort in Bad Mergentheim war langfristig nicht praktikabel. Unbürokratisch wurde nun die Sporthalle auf dem Laurentiusberg von der Stadtverwaltung Tauberbischofsheim zur Verfügung gestellt (die FN berichteten).

Die Bürgermeisterin lobt hier die gute Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und nimmt die Verantwortung für Tauberbischofsheim und die Region gerne wahr. „Im Kampf gegen das Virus sind ehrenamtliche Helfer unerlässlich. Sie riskieren täglich ihre Gesundheit, um ihre Mitmenschen zu versorgen, zu betreuen und zu beschützen. Auch die Feuerwehr Tauberbischofsheim hilft jetzt. Am Wochenende verteilte sie Hilfsgüter wie beispielsweise Schutzmasken an Senioren- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis.“

Anette Schmidt weiter: „In den letzten Wochen wurde von uns allen viel abverlangt – von unseren Bürgerinnen und Bürgern mit großer Disziplin beim Kontaktverbot, von Eltern mit Schulkindern oder kleinen Kindern, von Älteren und gesundheitlich vorbelasteten Mensch, von Omas und Opas, von Enkelkindern, von Gastronomen, Händlern und Gewerbetreibenden und von vielen mehr. Ganz besonderer Dank und Respekt gilt aber unseren Mitarbeitern in der Verwaltung, im Bauhof und in den Eigenbetrieben, den Feuerwehrleuten, den Mitarbeitern im Lebensmittel- und im Gesundheitsbereich, dem Lenkungsstab der Landkreisverwaltung mit Herrn Schauder – ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Besonnenheit war in den letzten Wochen zu verzeichnen und sind die Basis für das doch sehr gut funktionierende Alltagsleben. Nur so können wir die Krise einigermaßen gut und möglichst schnell überwinden, ein ,Teil ist da für unsere Stadt’ und ein Teil ,bleibt zuhause’. Danke“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.04.2020