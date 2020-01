Die Hits von „Memory“ bis „Wolgalied“

Eine Musical- und Operettengala findet am 28. März in der Stadthalle in Tauberbischofsheim statt.

Tauberbischofsheim. Die von Publikum und Presse gefeierte „Musical - und Operettengala – das Original“ ist auf landesweiter Tournee und am Samstag, 28. März, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Tauberbischofsheim zu erleben. Erfolgreiche Künstler mit internationaler Bühnenerfahrung präsentieren in einer zweieinhalbstündigen Show das Beste aus über 15 der, laut Umfragen, beliebtesten Musicals und Operetten. Es werden ausschließlich die bekannten Originalmelodien aufgeführt.

Das Publikum darf eintauchen in die großen Höhepunkte aus „Elisabeth – die wahre Geschichte der Sissi“, „Phantom der Oper“, „Tanz der Vampire“, „Die lustige Witwe“, „Im weißen Rössl“, „Cats“, „Evita“, „Gräfin Mariza“, „Der Zarewitsch“, „My fair Lady“, „Der Bettelstudent“, „Die Csárdásfürstin“, „Elvis“ und viele mehr. Dabei sind auch die großen Klassiker wie „Das Wolgalied“, „Memory“ oder „Lippen schweigen“ zu erleben.

Die Gala vereint Leidenschaft und Können auf hohem Niveau und verspricht nicht nur erstklassigen Live-Gesang, sondern auch originalgetreue prächtige Kostüme, ein aufwendiges Bühnenbild, hochwertigen Klang und einen perfekt abgestimmten orchestralen Hintergrund.

Präsentiert wird die Show von Sänger und Entertainer Armin Stöckl, seines Zeichens als „Bester Musicalsänger“ und mit dem „Deutschen Fachmedienpreis“ ausgezeichnet. Der bekannte Fernsehmoderator wird galant und kurzweilig durch den Abend führen. Auch als Sänger war er bereits viele Male im Fernsehen zu erleben. Zudem wird das Ensemble aus renommierten Profi-Solisten (unter anderem Konzerte im Vatikan oder im „Weißen Haus“) zu begeistern wissen.

Das Publikum erwartet eine Mischung ausgewählter Meilensteine der Musical- und Operettenwelt, die wegen der erfrischenden Präsentation für jede Altersgruppe geeignet ist. Regelmäßig sorgt die Gala für Beifallstürme und stehende Ovationen. In den letzten Jahren begeisterten die Künstler in mehr als 600 Shows zehntausende von Besuchern in oft ausverkauften Häusern.

