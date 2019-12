Die Hilfsbereitschaft steht an erster Stelle

Im Mittelpunkt der Feier zum 160. Geburtstag der Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim standen zahlreiche Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder.

Tauberbischofsheim. Die Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim gedachte kürzlich nicht nur ihres Gründers Adolph Kolping, sondern sie feierte gleichzeitig auch ihren 160. Geburtstag. Aus diesem besonderen Anlass fanden sich zahlreiche Mitglieder mit ihren Angehörigen und Gästen im festlich geschmückten Winfriedheim ein, um der Veranstaltung eine besondere Note zu geben.

Die Gesangsgruppe „Lebensfarben“ unter der Leitung von Madeleine Wagner eröffnete den musikalischen Teil mit den Adventsliedern „Macht hoch die Tür“ und „Wartet auf den Herrn“. Nach der Begrüßung wure mit den Liedvorträgen „Ich gehe durch weihnachtliche Straßen“ und „Wieder naht der heil‘ge Stern“ die Ehrungen verdienter Mitglieder vorgenommen.

Ehrungen

Für 20 Jahre wurden Angelika und Melchior Döhner geehrt. Das Ehepaar kam durch eine gesellschaftspolitische Veranstaltung zur Kolpingsfamilie. Ein Vortrag über das Bestattungswesen brachte Manfred Hanel vor 30 Jahren zur Kolpinggemeinschaft. Steven Prößner (35 Jahre Mitglied) sowie Martin Berberich (45 Jahre Mitglied) übten im Vorstand jeweils die Tätigkeit als Schriftführer aus. Für 45-jährige Treue wurde Pfarrer i. R. Robert Geiger geehrt. Als früherer Stadtpfarrer von Bretten war er auch Präses der dortigen Kolpingsfamilie. Günter Linhart und Georg Maluck wurden 1964 in die hiesige katholische Organisation aufgenommen und sind nun 55 Jahre zugehörig.

Günter Linhart war darüber hinaus 40 Jahre Vorsitzender der Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim und hat in seiner aktiven Zeit besondere Akzente gesetzt. Aus Krankheitsgründen konnte Günter Linhart an der Ehrung nicht teilnehmen. Georg Maluck ist seit zehn Jahren Günter Linharts Nachfolger. Allen Geehrten überreichte Pater Kasimir Fieden die entsprechenden Urkunden, und der stellvertretende Vorsitzende Martin Henneberger überreichte entweder ein Weinpräsent oder einen „Fair“- Kaffee.

Die besondere Ehrung durch das Kolpingwerk Deutschland Köln, erfuhren für jeweils 65-jährige Mitgliedschaft Albert Hefner und Josef Hofmann. Aufgrund seines handwerklichen Geschicks zeigte Albert Hefner stets seine Hilfsbereitschaft in der Kolpingsfamilie und darüber hinaus im pfarrgemeindlichen Leben und wurde vor wenigen Jahren zum Ehrenmitglied ernannt. Josef Hofmann war, bevor er in die Kernstadt umgezogen ist, bereits mehrere Jahre Senior (heute Vorsitzender) in der Kolpingsfamilie Hochhausen und hat dort bereits Verdienste erworben. Während der Feierstunde erinnerte Josef Hofmann an frühere Begebenheiten und durchgeführte Maßnahmen der Kolpingsfamilie. Die entsprechenden Ehrenurkunden des Kolpingwerkes Deutschland sind vom Bundespräses und vom Bundesvorsitzenden unterzeichnet.

Rückblick

Vorsitzender Georg Maluck glossierte die zehnjährige Tätigkeitszeit zwischen dem 150-Jahr-Jubiläum im Jahre 2009 und heute. Demnach wies er auf viele durchgeführte, unter anderem auch hochkarätige Vortragsveranstaltungen und Ausflüge besonders hin. Die Teilnahme an Jubiläumsfeierlichkeiten von Kolpingsfamilien innerhalb der Erzdiözese Freiburg sowie von hiesigen Vereinen erwähnte Maluck, ebenso die seit vielen Jahren bestehende Zusammenarbeit mit der Katholischen Arbeitnehmerbewegung und dem Männerwerk des Dekanats Tauberbischofsheim. Allerdings gedachten die Anwesenden auch der 21 Mitglieder, die in diesen zehn Jahren gestorben sind.

Pfarrer i.R. Robert Geiger ließ die Biografie und das Lebenswerk Adolph Kolpings in einem kurzen Vortrag Revue passieren, in dem er auf die Wurzeln des früheren Gesellenvereins und späterem Kolpingwerk zu sprechen kam. Dabei stellte Pfarrer Geiger die Zeit des industriellen Umbruchs im 19. Jahrhundert, die mit der Ausbeutung der Arbeiterschaft einherging, in den Fokus seiner Ausführungen.

In seinen Grußworten dankte Dekan Gerhard Hauk für das Engagement der Kolpingsfamilie im pfarrgemeindlichen Bereich und für die Hilfsbereitschaft der Mitglieder bei verschiedenen Einsätzen. Gleichzeitig wies er auf die im März 2020 stattfindenden Pfarrgemeinderatswahlen hin und warb um Kandidaten.

Kolping-Bezirksvorsitzender und Diözesanvorstandsmitglied Hans-Jürgen Bundschuh überbrachte zum 160. Geburtstag der Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim einen Ehrenbrief des Deutschen Kolpingwerks Köln.

Aus der Gratulation geht der Dank an die ehrenamtlichen Mitglieder hervor, die durch ihr Engagement dafür Sorge tragen, dass die Kolpingsfamilie eine lebendige Gemeinschaft ist und bleibt. Bundschuh gratulierte auch im Namen aller neun Kolpingsfamilien aus dem Bezirk Tauberbischofsheim. Mit einem Kolpinglied und einem gemütlichen Beisammensein endete die denkwürdige Feierstunde. geoma

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.12.2019