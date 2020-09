Die Ehrung der Jubilare fällt in diesem Jahr aus

Odenwald-Tauber.Die Delegierten aus den Betrieben der Regionen Main-Tauber und Neckar-Odenwald befassten sich in der Versammlung mit der Arbeit der IG Metall Tauberbischofsheim in den vergangenen drei Monaten und mit anstehenden Aktivitäten.

Corona fordert auch von der IG Metall besondere Sorgfalt bei Versammlungen und Veranstaltungen. So stand die Delegiertenversammlung in der Turnhalle in Dittigheim unter dem Zeichen besonderer Schutz- und Hygienemaßnahmen.

Im Geschäftsbericht erläuterte Harald Gans, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Tauberbischofsheim, die Arbeit des Ortsvorstands, die Finanzlage und Mitgliederentwicklung der Geschäftsstelle. So habe der Ortsvorstand entschieden, die Jubilarehrung der langjährigen IG Metall-Mitglieder mit einem großen Festakt in der Stadthalle in diesem Jahr aufgrund der Gefährdung durch Corona nicht zu veranstalten.

Die IG Metall werde diese Mitglieder mit einer anderen Form der Wertschätzung dennoch würdigen. 2021/22 erfolge die Jubilarehrung wieder mit einem Festakt. Abhängig von den dann vorliegenden Corona-Rahmenbedingungen wird es möglicherweise erforderlich sein, die bisherige Gestaltung zu verändern. „Der IG Metall ist die Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen wichtig. Jedoch ist uns noch wichtiger, der Gesundheit unserer Mitglieder Beachtung zu schenken“, fasst Harald Gans zusammen.

Mit einer ordentlichen Steigerung des Kassenbestands ist die Geschäftsstelle gut aufgestellt für die Zukunft. Die Mitgliederentwicklung in den Betrieben ist stabil trotz des einen oder anderen Personalabbaus. Die IG Metall plant jedoch, mit konkreten Aktivitäten die Organisationskraft in den Betrieben weiter auszubauen. „Bei den vor uns liegenden Schwierigkeiten in den Betrieben ist es wichtig, dass wir dort gut organisiert sind. Denn nur mit einer gut organisierten Mannschaft können die Interessen der Beschäftigten wirksam vertreten werden“, so Harald Gans.

Hierzu berichtete Marius Mielke, zuständig für das Projekt Tauberbischofsheim 2023, von den Aktivitäten der Betriebsräte und Vertrauensleute einiger Projektbetriebe. Im Januar fand der Auftaktworkshop mit Vertretern aus 18 Firmen statt. Beim zweiten Workshop wurden die Veränderungsprojekte in den Betrieben konkretisiert. Dann sorgte Corona für einen Stopp. „Corona hat uns nur vorübergehend ausgebremst, jetzt starten wir wieder durch. Am vergangenen Montag trafen sich die Projektbetriebe wieder“, so Mielke.

Neue Schwerpunkte

In der Zwischenzeit haben sich die erforderlichen Veränderungsprojekte aufgrund neuer betrieblicher Rahmenbedingungen geändert. Die wirtschaftlichen Folgen des Corona-Lockdown in Verbindung mit der Transformation in der Metall- und Elektroindustrie würden andere Schwerpunkte in den Betrieben aufzeigen. Die Probleme würden zunehmen und damit würde sich auch die Priorisierung der Themen ändern, erläutert Mielke. Die teilnehmenden Betriebe wurden aufgeteilt in Gruppen am Vormittag und Gruppen am Nachmittag. So war auch unter besonderen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen die Arbeit in Workshops möglich.

Über die Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen und Ergebnisse in den Betrieben berichteten exemplarisch die Betriebsratsvorsitzenden Michael Klotzbücher von der Firma Eirich und Rainer Haag von der Firma Weinig sowie Ralf Schneider, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Firma Bembe.

Hinsichtlich der Jugendarbeit der IG Metall verwies Michael Perner, Gewerkschaftssekretär mit Schwerpunkt Jugendarbeit der IG Metall Tauberbischofsheim, auf die anstehenden Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretungen in den Betrieben noch in diesem Jahr. Die IG Metall hat die Wahlvorstände geschult und unterstützt und begleitet die Wahlen in den Betrieben.

In den Begrüßungsrunden in den Betrieben erfahren die neuen Auszubildenden erstmals direkt von der Arbeit der IG Metall in den Firmen und darüber hinaus. So spielen Jugendvertreter auch eine Rolle bei den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie und haben damit direkten Einfluss auf die Gestaltung, etwa der Auszubildendenvergütung und -bedingungen. Andreas Diefenthaler wurde von den Delegierten einstimmig als Vertreter der Jugendlichen und Auszubildenden der Region Main-Tauber und Neckar-Odenwald in der großen Tarifkommission Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg bestätigt. Er ist im Betriebsrat der Firma Weinig, Vorsitzender des Ortsjugendausschusses der IG Metall Tauberbischofsheim und Mitglied des Bundesjugendausschusses.

Die Delegierten quittierten dem Ortsvorstand und den beiden Geschäftsführern Harald Gans und Rainer Seifert in der Entlastung eine gute Arbeit in den vergangenen Monaten und zeigten sich damit sehr zufrieden mit dem neuen Team.

Zum Ende der Versammlung verwies Gans auf zwei größere Aktionen der IG Metall. Zunächst berichtete er von der virtuellen Funktionärskonferenz „Solidarität gewinnt!“ am 24. September für alle Betriebsräte und Vertrauensleute im Zuständigkeitsbereich der IG Metall. „Gemeinsam stehen wir zusammen und halten offensiv dagegen, wenn die Arbeitgeber in Betrieben Jobs abbauen und tarifliche Leistungen kürzen wollen. Die Konflikte werden im Herbst härter werden. Gleichzeitig stehen wir nicht nur in der Metall- und Elektroindustrie, sondern insbesondere auch im Kfz-Handwerk, bei Textil und Bekleidung sowie Edelmetall am Beginn von Tarifrunden“, so Gans. Im Rückblick auf das bisher geschehene und im Ausblick auf die folgenden Monate will die IG Metall mit Betriebsräten und Vertrauensleuten die Position der IG Metall diskutieren.

In einer großen Befragung 2020 mit dem Titel „#Fairwandel“ wird die IG Metall die Beschäftigten nach ihren Positionen fragen. „Es wird um die Betriebliche Handlungserwartungen, Tarifrunde 2020, Wahljahr 2021 und erster Ausblick auf die Betriebsratswahlen in 2022 gehen“, kündigte Gans an. Die Befragung erfolgt vom 21. September bis 30. Oktober. Über Infoflyer in den Betrieben würden die Beschäftigten die Zugangsmöglichkeiten zu der Online-Befragung erhalten. Die Ergebnisse bildeten die Grundlage für die nächsten Vorhaben der IG Metall. „Deshalb ist eine Teilnahme vieler Beschäftigten wichtig“, so Gans.

Ivan Curkovic, Gewerkschaftssekretär der Bezirksleitung Baden-Württemberg, stellte sich als neuer Ansprechpartner für die Geschäftsstelle Tauberbischofsheim vor.Rainer Seifert, zweiter Ehrenamtlicher Bevollmächtigter lobte die Delegierten für die disziplinierte Teilnahme und wünschte allen viel Erfolg bei den Projekten und Aktivitäten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020