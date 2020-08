Die Bahnhofstraße einst und heute

Unter dem Titel „Nachgeschaut in Büscheme“ werden in loser Folge historische Tauberbischofsheimer Ansichtskarten aktuellen Fotos gegenübergestellt werden. den Auftakt macht die Bahnhofstraße.

Tauberbischofsheim. Als am 1. Juli des Jahres 1872 die Post auf eines ihrer Privilegien verzichtete und Privatpersonen erlaubte, auf eigene Rechnung Ansichtskarten herzustellen, wurde in kürzester Zeit ein Medium populär, das bereits in den Gründerjahren Reisende mit ihrer Heimat und Daheimgebliebene mit der Welt verband. Und bereits früh –etwa um die Wende zum 20. Jahrhundert – entdeckten sie Liebhaber als interessantes Sammelgebiet.

Kulturgeschichtlicher Wert

„Was diese Sammler im Laufe eines Jahrhunderts zusammengetragen haben, ist nicht nur von ästhetischem Reiz, besitzt nicht nur eine nostalgische Komponente, sondern ist vor allem vielfach auch von hohem kulturgeschichtlichem Wert“, so die ehemalige Präsidentin des Deutschen Bundestages, Dr. Rita Süssmuth, in einem Geleitwort anlässlich einer Ansichtskartenausstellung über den Berliner Reichstag im Jahr 1994.

Was in diesem Fall für die Deutsche Hauptstadt und den Sitz des Deutschen Bundestages galt, lässt sich noch viel deutlicher auf ländliche Gegenden übertragen. Hier kam es in den Anfangszeiten der Fotografie fast einer Sensation gleich, wenn ein kleiner Ort auf einer Ansichtskarte verewigt wurde und man damit erstmals kostengünstig optische Eindrücke um den ganzen Erdball verschicken konnte.

Tauberbischofsheim war schon auf Grund seiner Stellung als Amts- und Kreisstadt, als Sitz der Kreisverwaltung, als Ämter- und Behördenstadt alles andere, als ein unbedeutender Ort im mittleren Taubertal. Und es gab hier mit Josef Heer einen sehr rührigen Fotografen, der in der Anfangszeit der Fotografie nicht nur viele Bauwerke, sondern auch jede Menge Ereignisse auf Glasplatten und Zelluloid für die Nachwelt sichtbar erhielt. Später kamen verschiedene Geschäftsleute hinzu, die den Verkauf von Postkarten als Nebenverdienst „mitnahmen“ und so sind heute einige Hundert alte Ansichtskarten von Tauberbischofsheim bekannt.

Beständigkeit und Veränderung

Mit der Artikelreihe „Nachgeschaut in Büscheme“ sollen in loser Folge den Lesern einige historische Tauberbischofsheimer Ansichtskartenmotive vorgestellt und anhand eines aktuellen Fotos aus dem gleichen Blickwinkel die Beständigkeit oder Veränderung vor Augen geführt werden.

Die Karten stammen aus der Sammlung Geisler, Archiv Gruppe Historisches&Kulturelles Königshofen.

Bei einem Blick vom Bahnübergang in Richtung Sonnenplatz fällt auf, dass an der linken Straßenseite die alte Bausubstanz nahezu unverändert erhalten geblieben ist, wie sie auf der über 100 Jahre alten Ansichtskarte zu sehen ist.

Die noch nicht allzu lang gepflanzten Bäume im Kreuzungsbereich und entlang des rechten Gehweges, werden in wenigen Jahren die Häuserzeile weitestgehend verdeckt haben und einen Vergleich mit der historischen Ansichtskartenperspektive vermutlich unmöglich machen.

Als Entschädigung spenden die Bäume Schatten und sorgen für eine bessere Luftqualität. bege

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.08.2020