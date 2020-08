„Deutschmeistereiche“ ist 450 Jahre alt

In loser Folge werden in den FN in den nächsten Wochen bemerkenswerte Bäume in den Wäldern des Main-Tauber-Kreises vorgestellt. Den Auftakt bildet die „Deutschmeistereiche“ in Markelsheim.

Main-Tauber-Kreis. In den Wäldern des Main-Tauber-Kreises stehen viele bemerkenswerte Bäume. Einige sind bekannt und amtlich als Naturdenkmale erfasst, manche haben sogar einen Namen, viele andere stehen unscheinbar und namenlos in den Wäldern.

Den Blick fokussieren

„Man muss nur darauf achten, den Blick fokussieren und auch einmal näher an einen Baum herantreten und schon erhält man eine neue Perspektive auf den Wald“, sagt Karlheinz Mechler, Leiter des Forstamtes beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis.

Das Forstamt wird in den nächsten Monaten immer wieder einzelne bemerkenswerte Bäume im Wald vorstellen und beschreiben, wo diese zu finden sind. „Die Auswahl ist natürlich subjektiv. Allein ein Spaziergang in einem einzelnen Waldgebiet ergäbe Material für viele Teile dieser Serie“, sagt Karlheinz Mechler. Er empfiehlt, sich anregen zu lassen, auf eigene Faust bemerkenswerte Bäume im Wald zu entdecken und den Wald aus einer ganz anderen Sichtweise zu erleben.

Große Faszination

Wer noch kulturhistorische Beschreibungen zu den einzelnen Baumarten lesen möchte, der werde in den Büchern „Der Wald Immergrün“ und „Linde und Hag“ des heimischen Autors Carlheinz Gräter fündig“. Alte Bäume üben eine große Faszination aus. Irgendwann werden auch die beschriebenen alten Bäume vergehen: Sturm, Trockenheit oder Blitzeinschlag können das Ende herbeiführen. Die Natur sorgt, vor und die neue Generation steht schon in den Startlöchern. „Wir wollen deshalb den Kreislauf der Natur auch vom anderen Ende beleuchten und ergänzend zu den alten Bäumen auch den jungen Wald auf Bildern vorstellen“, blickt Karlheinz Mechler voraus.

Mächtiger Baum

Die Deutschmeister-Eiche in Markelsheim ist in ihrem Erscheinungsbild ein mächtiger Baum mit ausladenden Ästen. Im Wuchs ist sie eher knorrig. Die grob strukturierte Rinde hat Platz für viele kleine Lebewesen wie Ameisen und Insekten. Die Eiche ist in der Erde gut verwurzelt. Das sehr harte Holz der Eiche sorgt für große Festigkeit und langer Haltbarkeit. Nicht umsonst gilt die Redensart: „Stark wie eine Eiche sein“.

Der „Deutschmeistereiche“ erinnert an die Zeit des Deutschen Ordens in Bad Mergentheim, wo sich 280 Jahre lang der Sitz des Hoch- und Deutschmeisteramts befand. Die Eiche hat im Lauf ihres langen Lebens vermutlich mehrere Generationen der frommen Ritter gesehen, die sich von der nahe gelegenen Burg Neuhaus zum herrschaftlichen Wald Roggenberg zur Jagd begaben. Jetzt sind die Alterserscheinungen unübersehbar.

Der Baum ist rund 450 Jahre alt, circa 25 Meter hoch und hat einen Stammumfang von etwa 4,50 Metern. lra

