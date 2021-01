Der Zug ist erst einmal abgefahren

Es ist ein Ärgernis: Ein spontaner Gleiswechsel ist am Tauberbischofsheimer Bahnhof nicht möglich. Eine Korrektur dieses Problems dürfte jedoch teuer werden.

Tauberbischofsheim. Man steht in Tauberbischofsheim am Bahnsteig und freut sich auf die Zugfahrt. Bewusst wurde auf das Auto verzichtet, da man auf der Schiene stressfrei und vor allem auch ohne Stau das Urlaubsziel erreichen will. Doch statt auf Gleis 1 fährt der Zug auf Gleis 2 in den Bahnhof ein. Ein schneller Wechsel auf den anderen Bahnsteig ist aber unmöglich. Der einzige Übergang ist durch die heruntergelassene Schranke versperrt. Es bleibt nichts, als dem Zug hinterher zu winken, auf den nächsten zu warten und gegebenenfalls die komplette Strecke mit Umstiegen neu zu planen. Das war’s dann aber auch mit stressfrei.

Ein Ärgernis

„Vor allem älteren Menschen oder Personen, die nicht so oft mit dem Zug unterwegs sind, kann es passieren, dass sie mal am falschen Gleis stehen“, stellte Bürgermeisterin Anette Schmidt bei einer Sitzung des Technischen Ausschusses im Gespräch mit Denis Kollai, Sprecher der Geschäftsleitung der Westfrankenbahn fest. Zudem komme es manchmal vor, dass Züge auf dem falschen Gleis einfahren. „Für den Nutzer müsse es dann doch im wahrsten Sinne des Wortes einen Weg geben, den Fehler umgehend zu korrigieren, ohne dass man Nachteile hat.“ In Tauberbischofsheim jedoch sei dies nicht möglich. Der Zug fährt ohne einen ab. „Das ist ein Ärgernis, das schnellstens behoben werden muss“, pflichtete Gerhard Baumann (CDU) der Rathaus-Chefin bei und schlug vor: „Es würde schon ausreichen, einen Überweg über die Gleise, in der Art wie es ihn in Gamburg gibt, einzurichten.“ Dann wäre ein schneller Bahnsteigwechsel problemlos möglich.

„Es ist eine unschöne Lösung, keine Frage“, gibt Denis Kollai von der Westfrankenbahn zu. „Die Gleiseinteilung und auch die Gleisüberquerung sind eine blöde Variante.“ Bei so vielen Reisenden und Nutzern wäre eine andere Gestaltung des Bahnsteigs sicherlich möglich und auch sinnvoll gewesen. Genaueres könne er dazu aber nicht sagen, da er damals nicht beteiligt gewesen sei. Er gehe aber davon aus, dass die finanzielle Ausstattung für die Sanierung so gering gewesen sei, dass dies die einzig umsetzbare Lösung gewesen sei, auch wenn sie sich als nicht sehr praktikabel herausgestellt hat. „Ich kann nur für die Zukunft sprechen, einen solchen Fehler wird es nicht mehr geben“, betont Denis Kollai.

Kosten von 2,5 Millionen Euro

Dem Vorschlag von Gerhard Baumann, einen Übergang über die Gleise zu installieren, erteilte er jedoch eine klare Absage: „Das ist in Tauberbischofsheim nicht genehmigungsfähig, weil es schlichtweg zu gefährlich ist.“

Mögliche Alternativen und damit Verbesserungen wären entweder eine Unterführung oder eine Brücke über die Gleise. „Letztere müsste natürlich eine entsprechende Höhe haben, damit der Zugverkehr nicht beeinträchtigt wird“, so Kollai weiter. Bei beiden Varianten spreche man von Kosten um die 2,5 Millionen Euro, rechnete der Bahnexperte vor.

Zudem erklärte er, dass eine Kostenbeteiligung auf die Stadt zukommen könnte. „Sobald Brücke oder Unterführung eine Anbindung an die Stadt darstellen, muss die Kommune sich an den Kosten beteiligen. Schon der Ausgang am Busbahnhof könnte eine solche Anbindung darstellen.“

Unterführung wünschenswert

„Eine weitere Anbindung an die Stadt brauchen wir sicherlich nicht“, stellte Bürgermeisterin Anette Schmidt fest. „Dafür haben wir den Bahnübergang, der vollkommen ausreichend ist.“ Man brauche lediglich eine Möglichkeit für einen schnellen Gleiswechsel. Auch der Variante mit der Brücke steht sie eher skeptisch gegenüber und sieht sie als eher schlechte Alternative: „Aufgrund der notwendigen Höhe wäre eine Brücke ein massives Bauwerk, das sehr dominant wirken wird.“ Deshalb bevorzuge sie, sofern überhaupt eine Variante zum Tragen komme, eine Unterführung. „Um die Nutzung des Bahnhofs für Fahrgäste praktikabler und damit auch kundenfreundlicher zu machen, muss irgendetwas passieren. Deshalb werden wir im Gespräch bleiben, um eine befriedigende Lösung zu suchen.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.01.2021