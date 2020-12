Der weite Weg vom Trauma zur Normalität

Sie sind geschlagen und gequält worden, haben sexuellen Missbrauch erlebt oder alles zusammen. Die Stabilisierungsgruppe der Jugendhilfe Creglingen hilft solch traumatisierten Kindern.

Tauberbischofsheim. Wer den Film „Systemsprenger“ gesehen hat, weiß, dass es Kinder gibt, die in Regelgruppen der Kinder- und Jugendhilfe nicht zurecht kommen. Oft sind sie aggressiv, rasten aus, stören oder bedrängen andere, gehen auf ihre Betreuer los. Kinder, die von anderen Einrichtungen zurückgewiesen werden oder aufgrund ihres Verhaltens aussortiert wurden, finden in der Stabilisierungsgruppe der Jugendhilfe Creglingen in Tauberbischofsheim eine neue Heimstatt.

Mitten im Wohngebiet rechts der Tauber liegt das Einfamilienhaus, in dem die Gruppe vor fünf Jahren Einzug hielt. Sieben Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren – ausnahmslos Jungen – wohnen derzeit im Kirschengarten. Betreut werden sie von pädagogischen Fachkräften, die eine Weiterbildung in Traumapädagogik absolviert haben, von Jugend- und Heimerziehern und systemisch ausgebildeten Pädagogen. Gruppenleiter sind Thabo Held und Dr. Jan Volmer, das Betreuungsverhältnis liegt bei einer Fachkraft zu acht Kindern.

„Wir erleben oft ein extrem aggressives Verhalten bei den früh und komplex traumatisierten Kindern“, so Jan Volmer. „Viele Kinder neigen dazu, erlebte Gewalt weiterzugeben“, weiß er. Die Aufgabe von Pädagogen ist es dann, ein soziales System zu schaffen, das möglichst gewaltfrei ist, weil die Kinder nur dann gesunden können. „Das ist ziemlich schwierig“, sagt Volmer.

Es müsste immer der richtige Grad zwischen Einschränkungen auf der einen Seite und der Wahrung der selbstbestimmten Entfaltungsmöglichkeiten des jeweiligen Kindes gefunden werden. Volmer: „Wir fokussieren uns auf die moralische Entwicklung.“

Klare Regeln und Strukturen

Das Leben in der Stabilisierungsgruppe läuft nach klaren Regeln und ist sehr strukturiert, um Verlässlichkeit und Sicherheit zu vermitteln. Gegessen wird stets zur gleichen Zeit, nach den Hausaufgaben werden sportliche, musikpädagogische oder handwerkliche Angebote in eigenen Holzwerkstatt offeriert. Ein Mal wöchentlich steht die Gruppentherapie auf dem Programm, bei der es um die Frage geht, wie es dem einzelnen geht und was die Gruppe bewegt. „Wir erleben, dass dies ein wertvolles Instrument ist“, so Held.

Rainer Egner vom Jugendamt des Main-Tauber-Kreises berichtet, dass von den 20 Kindern, die seit Gründung der Stabilisierungsgruppe dort untergebracht waren, zwei aus dem Main-Tauber-Kreis gekommen seien. Er ist froh, dass es eine solche Einrichtung im Landkreis gibt, denn man kenne sich und wäge gemeinsam ab, welche Form und welche Intensität an Betreuung ein Kind braucht. „Das ist sehr wertvoll“, meint er. Manchmal nämlich würden Kinder bis zu 300 Kilometer oder mehr entfernt vom Heimatort leben. Das erschwere dann den Kontakt und die so wichtige Zusammenarbeit mit den Eltern. Zum Glück aber sei es die Ausnahme, dass ein Kind eine so schwierige Biografie mit sich bringe und eine solch intensive Betreuung benötige.

Störungen schwer aufzuarbeiten

Was Kinder bereits in frühester Kindheit erlebt haben können, beschreibt Thabo Held eindrücklich. Wenn sie als Baby drei Stunden geschrienen haben, weil sie schlichtweg Hunger hatten und niemand reagiert habe zum Beispiel. „Das sind Überlebenskämpfe, die ein Kind aushalten muss. Störungen, die junge Menschen aus solchen Erfahrungen mitbringen, sind extrem schwer aufzuarbeiten“, informiert er. Hinzu kämen häufig der Verlust von einem oder gar zwei Elternteilen, die kurzfristige Unterbringung durch das notwendige Herausnehmen des Kindes aus der Familie durch das Jugendamt und nicht selten eine Odyssee durch verschiedene Pflegefamilien.

Jan Volmer weiß, dass die Prognose, ob ein Kind in der Stabilisierungsgruppe gesunden kann, umso schwieriger ist, je mehr Bindungsabbrüche es hinter sich hat. „Wenn es in den vergangenen drei Jahren in acht unterschiedlichen Familien oder Einrichtungen gelebt hat, darf man keine übertriebenen Hoffnungen haben, dass es bei uns gut geht.“

Medikamente sind Hilfsmittel

Mit im Boot bei dieser Arbeit ist auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dr. Anne Cathrin Merklein beurteilt die Kinder einmal im Vierteljahr diagnostisch. „Die Kinder haben ein ganz schönes Päckchen zu tragen, und bei einigen ist auch eine medikamentöse Therapie erforderlich“, sagt sie. Medikamente seien aber nur Hilfsmittel, die eigentliche Therapie bestehe darin, Kindern durch ein soziales System, Sicherheit zu vermitteln, was in der Stabilisierungsgruppe und in der Kooperatio mit anderen sehr gut funktioniere.

Natürlich gebe es in Eskalationssituationen immer die Möglichkeit, sich an die stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie in Mosbach zu wenden, so Merklein. Doch das sei nur die ultima ratio. In der Regel habe sie zwei bis drei Termine im Quartal mit der Stabilisierungsgruppe, nehme an Teambesprechungen teil und pflege auch den Kontakt zu den Pädagogen der Nardini-Schule in Gerlachsheim. Ihre Rolle als Kinder- und Jugendpsychiaterin beschreibt sie folgendermaßen: „So viel wie nötig ud so wenig wie möglich.“ Wichtig ist ihr die Akzeptanz von Kindern und Eltern.

Gutes Netzwerk knüpfen

Kindern den Weg in die Normalität zu ebnen und Eltern miteinzubeziehen, ist die tägliche Arbeit der Pädagogen und Therapeuten der Stabilisierungsgruppe. Manchmal braucht es Jahre bis zum Erfolg. Dabei setzen die Verantwortlichen auf ein gutes Netzwerk, auf das Verständnis der Nachbarn im Kirschengarten , aber auch auf das Vereinsleben in der Stadt. Thabo Held: „Alles, was uns da gelingt, ist ein Schritt in die richtige Richtung.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020