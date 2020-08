Neuwahlen und Ehrungen standen bei der Hauptversammlung des SV Distelhausen im Mittelpunkt.

Distelhausen. Reibungslos ging die Jahreshauptversammlung des SV Distelhausen über die Bühne. Der Verein stehe gut da, die Zukunft sehe allerdings nicht so rosig aus, hieß es in verschiedenen Berichten der Vereinsverantwortlichen.

Zu Beginn begrüßte Vorsitzender Andreas Beil die Mitglieder und Gäste und dankte allen Helfern, Spielern, Trainern und Betreuern. Er definierte das Wort „Verein“ und sei „stolz auf die Mitglieder, die immer so zahlreich helfen“ würden.

Vorsitzender Bernd Schäfer ging in seiner Rede auf den sportlichen Bereich ein. Er schaute zurück auf die Saison 2018/19, auf die Vorrunde 2019/20, die man auf dem vorletzten Tabellenplatz abschloss, und auf die gute Vorbereitung auf die Rückrunde. Dann sei der Lockdown gekommen und nach langer Diskussion der Rundenabbruch. Nach momentanem Stand würde es ab Mitte August mit Pokalspielen weitergehen – beim SVD mit mehreren Abgängen, fünf A-Jugendspielern, auf die man zurückgreifen könne, und einer zweiten Mannschaft, die „flex“ gemeldet sei, aber ohne Spielgemeinschaft, nach der man auf der Suche sei.

Schriftführer Roger Gutrung blickte auf die weitestgehend erfolgreichen Veranstaltungen zurück, aber auch auf den Lockdown, dem unter anderem die „Distelhäuser Pfingsttage“ zum Opfer fielen.

Jugendleiter Thomas Ditter zeigte sehr anschaulich auf, wie es gerade um die Fußball-Jugend im Main-Tauber-Kreis steht. Da gäbe es nur noch Spielgemeinschaften aus vielen Vereinen beziehungsweise Ortschaften, um überhaupt noch eine Mannschaft stellen zu können. Auch der SVD sei in solchen und habe bei der A-Jugend die Federführung. Sein Dank ging an dieser Stelle an den zurück getretenen Trainer Felix Montag und an die Betreuerin Eri Lang.

Kassierer Georg Volkert brachte „gute Nachrichten“ mit: „Der Verein steht solide da“. Man habe daher auch eine Markise anschaffen und Fliesen-Arbeiten angehen können. Aufgrund der derzeitigen Situation habe man aber die Besandung des Platzes zurückgestellt. Mit Dankesworten an alle Mitglieder, vor allem an den Vorstand, beendete Volkert seinen letzten Bericht als SVD-Kassierer, da er sich nicht mehr zur Wahl aufstellen ließ. Kassenprüfer Eike Grieger bescheinigte auch im Namen von Rudi Kraft eine einwandfrei geführte Kasse und lobte die hervorragende Arbeit Volkerts. Es folgte die einstimmige Entlastung des gesamten Vorstands. Nach Dankesworten an scheidende Spieler und Trainer wurden verdiente Mitglieder geehrt:

Für 25 Jahre: Matea Axmann, Moritz Graf, Hugo Weinig, Elke Stegerwald.

Für 40 Jahre: Berthold Fischer, Michael Graf, Eike Grieger, Michael Grieger, Ulrike Türksch.

Für 50 Jahre: Peter Kuhn, Klaus Neckermann, Wolfgang Reinhart, Ingrid Schulz, Margit Tröster, Fritz Uihlein, Rosemarie Waldherr.

Bevor es zu den Wahlen kam, wurde Kassierer Georg Volkert verabschiedet. Mit fünf Jahren sei er in den Verein eingetreten und habe dann alle Jugendmannschaften durchlaufen. Unter anderem als Spieler, Vorstand und Kassierer habe er über viele Jahre Verantwortung übernommen.

Als Nachfolger konnte Patrick Kowatsch gefunden werden. Bei den anderen Posten kam es zu keinen Veränderungen, außer, dass Otto Waldherr als jahrelanger Platzkassierer zurückgetreten ist und hier ein Nachfolger gesucht wird. Erfreulicherweise wurde das Vorstandsteam um fünf junge Beisitzer erweitert: Manuel Polifka, Paul Feczer, Bernd Mögerle, Florentin Münster und Alexis Tzalampyras.

Mit Dankesworten und Diskussionen, vor allem wegen des Corona-Hygienekonzepts, ging die Jahreshauptversammlung des SVD zu Ende. siwa

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020