Der Start ins Ausbildungsjahr wird für alle ein Kraftakt werden

Odenwald-Tauber.„Trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise hat sich der Arbeitsmarkt im Agenturbezirk relativ gut gehalten“, umschreibt Elisabeth Giesen, Leiterin der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, der Bundestagsabgeordneten Nina Warken (CDU) die aktuelle Lage. Ein aktuelles Bild zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, wie sich die Pandemie-Regelungen auswirken und ob aus Sicht der Arbeitsagentur noch weitere Regelungen und Maßnahmen erforderlich wären, waren Themen des virtuellen Austausches. Der Arbeitsmarkt habe auf die Einschränkungen im November reagiert – derzeit noch nicht mit einer Zunahme von Entlassungen. So ginge die Arbeitslosigkeit zurück.

Allerdings seien die Betriebe zurückhaltender bei der Personalsuche.

Großen Respekt sprach die Bundestagsabgeordnete Nina Warken den Mitarbeitern der Arbeitsagentur aus, die eine zügige Auszahlung von Kurzarbeiter- und Arbeitslosengeld möglich machen.

„Wie kann es gelingen, dass junge Menschen beim Übergang von Schule in den Beruf den Anschluss nicht verlieren?“, war eine zentrale Frage von Warken, da die Beratung in Präsenz in den letzten Monaten so gut wie nicht machbar gewesen sei. „Seit einigen Wochen sind die Berufsberater, wo immer möglich, wieder an den Schulen präsent. Zudem nutzen wir alle Möglichkeiten der fortschreitenden Digitalisierung, etwa Videokommunikation und -beratung, digitale Ausbildungsmessen, Kontakt- und Informationsmöglichkeiten zum Thema Berufswahl über social media ( YouTube), um die Jugendlichen zu unterstützen. Auch wenn wir auf dem Ausbildungsmarkt noch glimpflich weggekommen sind, blicken wir auf das kommende Jahr. Der Start in das nächste Ausbildungsjahr wird für alle Beteiligten ein großer Kraftakt werden“, sagte Giesen.

„Für die Planbarkeit und Zuversicht ist es jetzt wichtig, dass es eine Perspektive für das Ende der Pandemie gibt“, waren sich Giesen und Warken einig. afa

