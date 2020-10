Der Sommer brachte etwas Erholung

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ punktete in diesem Sommer vor allem mit ihren Outdoor-Aktivitäten Fahrradfahren und Wandern. Dies belegen die Zahlen der Statistischen Landesämter für die Zeit von Januar bis einschließlich August.

Der Tourismus hat sich nach den Ergebnissen des Statistischen Landesamts in den baden-württembergischen Städten des Taubertals langsam erholt. Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den Gästeankünften im August noch ein Rückgang von 18,9 Prozent und bei den Übernachtungen von 17,7 Prozent feststellbar. „Dies ist in Corona-Zeiten ein durchaus akzeptables Ergebnis“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. Dagegen war das Ergebnis für Rothenburg ob der Tauber im August noch etwas kritischer zu sehen: Die Zahl der Ankünfte ging um 34,9 Prozent und die Zahl der Übernachtungen um 28,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück, so das Bayerische Landesamt für Statistik. Insgesamt zeigt sich für das „Liebliche Taubertal“ von Januar bis August bei den Ankünften ein Rückgang von rund 51 Prozent und bei den Übernachtungen von 44 Prozent. Dies entspricht bisher rund 471 000 Übernachtungen.

In diesen Zahlen sind die Übernachtungsergebnisse der kleineren Häuser bis zu zehn Betten und der Privatzimmer sowie Ferienwohnungen nicht eingerechnet. Der Tourismusverband rechnet damit, dass sich nach Auswertung auch dieser Kategorie die Zahlen für das „Liebliche Taubertal“ für 2020 noch weiter verbessern. Die touristischen Vertreter der Städte und Gemeinden blicken nun gespannt auf die Ergebnisse des Herbstes und des nahenden Winters. Hierbei hoffen alle, dass die Corona-Pandemie und der gegenwärtige Anstieg der Infektionszahlen wieder eingefangen werden können. „Es ist jetzt notwendig, Angebote auf die AHA-Regel auszurichten, also auf Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Das bedeutet, dass Veranstaltungen nur mit einem vorgegebenen Teilnehmerkreis, unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln sowie bei Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durchgeführt werden dürfen“, erklärt Geschäftsführer Müssig. tlt

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.liebliches-taubertal.de. im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020