„Der Klimawandel ist längst da“

Sehr geehrter Herr Schwartz , der Klimawandel kommt nicht, sondern er ist längst da. Allerdings ist Ihnen der Grund für diesen Klimawandel nicht ganz klar. Übrigens, niemand in der AfD leugnet den Klimawandel. Aber Grund für die Erderwärmung liegt nicht am menschengemachten CO2. Sondern es sind die Sonnenaktivitäten und der Raubbau an unseren Wäldern und Bäumen.

Rodungen für Palmölplantagen um dann daraus Bio Kraftstoff herzustellen und das Fällen von Bäumen für Windräder ist schizophren. Mit der Energiewende diesen Klimawandel bekämpfen zu wollen ist einfach vermessen. Obwohl , ihr geliebter Kretschmann glaubt das womöglich. Es wird aber leider damit der Industriestandort Deutschland zerstört.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020