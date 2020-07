Der Internet-Konkurrenz die Stirn bieten

„Aus zwei mach eins“: Unter diesem Slogan ist „Konrad Mode“ in Tauberbischofsheim in größere Räume in die Hauptstraße 2a umgezogen und hat das Geschäft in Osterburken aufgegeben.

Tauberbischofsheim. „Wir waren schon länger auf der Suche nach einer größeren Fläche in der Tauberbischofsheimer Innenstadt“, sagt die Geschäftsführerin von „Konrad Mode“, Lorette Konrad, im Gespräch mit den FN. „In unserem seitherigen Laden sind wir aus allen Nähten geplatzt.“ Nun habe sie mit dem Geschäft am Eingang der unteren Fußgängerzone nicht nur einen guten Standort, sondern auch Räume gefunden, in denen sie „ein modernes Einkaufen voller Emotionen“ bieten könne.

„Für uns ist es wichtig, unsere rund 20 000 Stammkundinnen zu halten und durch ein angenehmes Ambiente vor allem auch der Konkurrenz im Internet die Stirn bieten zu können“, nennt Lorette Konrad die Motivation hinter der Zusammenlegung der beiden kleineren Läden in Osterburken und Tauberbischofsheim.

Während „Konrad Mode“ künftig an den Standorten Kitzingen und Tauberbischofsheim weiter vertreten sein wird, hat Lorette Konrad ihr Geschäft in Osterburken schweren Herzens aufgegeben. „Wir haben in Osterburken immer einen guten Umsatz erzielt und hatten auch viele Kundinnen, aber immer mehr Läden haben in der Innenstadt dicht gemacht“, so Konrad. Durch die Corona-Krise und damit verbunden nahezu sechs Wochen praktisch keinen Umsatz musste ein Konzept für die Zukunft her. Und die langfristige Entwicklung in Osterburken sei nicht sehr positiv gewesen. „Die Pandemie hat die Dinge beschleunigt“, sagt die Geschäftsführerin. „Wir wollten positiv und mit Elan in die Zukunft starten. Dafür mussten wir aber unsere Kräfte bündeln.“ Deshalb habe sie die Filiale in Osterburken nach 14 erfolgreichen Jahren aufgegeben. „Mit den beiden Läden in Kitzingen und Tauberbischofsheim sind wir für die Zukunft gut aufgestellt und können ein bestmögliches Einkaufserlebnis bieten“, blickt sie positiv in die Zukunft.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.07.2020