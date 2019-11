Der gemeinsame Spaß an der Bewegung stand im Mittelpunkt

Tauberbischofsheim.Auch der dritte Familien-Sportabzeichentag der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim war abermals ein voller Erfolg. Nahezu alle Schüler und Jugendliche der Abteilung im Alter von vier bis 17 Jahren und deren Eltern hatten sich eingefunden, um gemeinsam Spaß an der Bewegung zu haben.

Sinn und Zweck des Sportabzeichentages ist es, den Zusammenhalt der Familien zu unterstützen und gemeinsam das Sportabzeichen des Deutschen Judo-Bundes abzulegen. Zunächst gab es eine kurze Einführung von Abteilungsleiter Joachim Fels über den Verlauf des Tages. Danach wurden die Judo-Grundwerte wie Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit, Respekt, Bescheidenheit, Wertschätzung, Mut, Selbstbeherrschung und Freundschaft dargelegt, bevor der sportliche Teil an der Reihe war.

Bei den sportlichen Betätigungen kamen allerdings so manche Elternteile kräftig ins Schwitzen und waren sehr überrascht was ihr Nachwuchs so alles an Leistung erbrachte. Beim sportlichen Fünfkampf waren Weitsprung aus dem Stand gefordert sowie 100-Meter-Lauf und Medizinball-Weitwurf. Mancher Jugendlicher übertraf dabei seine Eltern um Längen, sehr zur Freude der anwesenden Jugendleiter und Trainer. Auch konnten sich erstmals gemeinsam die Familien im kreativen Bereich betätigen zum Thema „Bunte Tiere“.

Unter großem Beifall wurde das „Freistilringen“ – jeder gegen jeden –durchgeführt. Und auch hier gab es viele Überraschungen, denn das Judo-Prinzip „Siegen durch Nachgeben“ konnte nicht jeder gleich umsetzen. Der Abschluss bildete dann ein Kampfspiel, bei dem sich alle Teilnehmer nochmals so richtig austoben konnten.

Abteilungsleiter Joachim Fels freute sich darüber, dass allen Anwesenden dieses Projekt gefallen hat und der Wunsch geäußert wurde, dieses wieder im kommenden Jahr zu wiederholen. jotef

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.11.2019