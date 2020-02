Die Diskussion um Tempolimits 130 km/h muss in einem größeren Zusammenhang gesehen werden:

1. Der CO2-Ausstoß des Verkehrs hat einen Anteil von rund 20 Prozent.

2. Die Automobilindustrie gibt die populistische Parole aus „Freie Fahrt für freie Bürger!“ – mit wenig Verantwortungsbewusstsein für Verkehrssicherheit und den deutlicher werdenden Klimawandel. Dieser ist in den Köpfen des Managements wie ihrer Aktionäre noch nicht angekommen bzw. will aus Profitgründen nicht wahrgenommen werden.

3. Alle „Freie-Fahrt“-Bürger sollten sich fragen, in welcher Umwelt ihre Kinder und Enkelkinder in 30 bis 50 Jahren leben sollen. Sie werden von ihrer Generation als „Umweltsau“ zurecht sprechen können.

4. MdB Warken hat mir auf einen Brief geantwortet, der CO2-Ausstoß könne durch ein Tempo-Limit nur um ca. zwei Prozent reduziert werden. Die Studie des Bundesumweltamtes, die vom Verkehrsministerium zitiert wird, ist 20 Jahre alt. Die Autowelt mit SUV hat sich dramatisch geändert. MdL Dr. Reinhart ist auf dieses Thema gar nicht eingegangen.

5. Doch „Kleinvieh macht auch Mist!“ Tempo 130 hat eine große Symbolwirkung, ist rasch umsetzbar und kostet wenig.

6. So lange die gewählten Politiker in unserer Region nicht überzeugend die Notwendigkeit einer Klima bewussten Politik in allen Bereichen vertreten, wird wohl in den Main-Tauber-Odenwald-Bereich kein Sinneswandel eintreten.

7. Wir müssen der Bequemlichkeit „ade“ sagen, um die Zukunft glimpflich gestalten zu wollen; fast ist es bereits zu spät, egal, was die Politik uns verkaufen will; auch eine Million E-Autos reißen nichts mehr raus (zumal wir gar nicht die Stromkapazitäten dafür haben werden).

Wer etwas tun will, der fährt freiwillig 130 km/h und spart jede Woche eine Autofahrt ein; das kann jeder, der seine „Hintern hochkriegt“. Meine Aufforderung an alle Leser: „Schreibt nach Berlin (und Stuttgart) und dann frohlockt: Ich war dabei, ich habe Berlin gerockt!“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020