Den geschickten Umgang mit dem Schläger gelernt

Tauberbischofsheim.Glühende Begeisterung auf glühendem Sand, das steht für das Tennis-Camp „Lucian“ auf der Anlage des TC Tauberbischofsheim.

Die Sonne brannte, für heißen Tennis-Spaß hatten sich acht Kinder von sieben bis 16 Jahren entschieden und ergriffen so die Chance eines sportlichen Ferienprogramms direkt vor der „Tauber-Haustür“, vier Tage von 9 bis 13 Uhr. Lucian Viziru trainiert nicht nur viele Spieler und Mannschaften beim Tennisclub, der lizensierte Trainer hat sich auch dieses Camp ausgedacht, um Kinder und Jugendliche an den Tennis-Sport heranzuführen, sie sportlich in den Ferien zu fordern und ihnen gleichzeitig Gemeinschaftssinn und Freude zu schenken.

Geschicklichkeitsübungen mit Schläger und Ball wechselten mit konkreten Trainingseinheiten, so dass ein steter Fortschritt gesichert war.

Dieser wurde vertieft durch das Arbeiten mit der Ballmaschine – eine großartige Chance, die der Club seit letztem Jahr zum Einüben von Schlägen seinen Mitgliedern bietet. Das Training an der Ballmaschine ist dank der Stetigkeit der Bälle die ideale Form, gefordert zu werden und gleichzeitig im Rhythmus Schlägerhaltung, Ballbeherrschung und Schlagtechnik zu perfektionieren, sich ganz auf diese drei Dinge zu konzentrieren und sie so motorisch zu verinnerlichen.

Durch die pädagogisch durchdachte Abwechslung in Einzel- und Gruppenaufgaben, in Übungen, Wettkämpfe, lustige Spiele vergingen die vier Stunden wie im Fluge. Am Ende der täglichen Trainingseinheit stand Brennball in der Tennisvariante: nochmals rennen, nochmals lachen, nochmals Spaß, dafür wurde die noch nicht gänzlich verglühte Rest-Energie mobilisiert.

Abschluss-Turnier

Am letzten Tag gab es das übliche Abschluss-Turnier: die Großen im Einzel-, die Kleineren im Doppelmodus. Ausgefallene Ideen sind typisch für das stete Engagement des TC Tauberbischofsheim, neue Mitglieder zu gewinnen, aber auch außerhalb dieses Zieles junge Menschen für Sport an sich zu bewegen und zu begeistern.

In Lucian Viziru hat der Tennisclub Tauberbischofsheim einen Trainer, der diese Vereins-Philosophie mit eigenen Ideen, mit eigenem Angebot zur Tat, zum Tennis-Camp werden lässt. klsk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.08.2020