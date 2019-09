Demonstration erreicht alle Generationen

An der ersten „Fridays for Future“-Demonstration in Tauberbischofsheim nahmen 500 Menschen aller Generationen teil.

Tauberbischofsheim. „Hurra, diese Welt geht unter“, „36 Grad und es wird noch heißer“, „It’s the final Countdown“ – die Titel, die am Schlossplatz bei der ersten „Fridays for Future“-Demonstration in der Kreisstadt aus den Musikboxen tönten, waren ganz bewusst gewählt.

...