Tauberbischofsheim.Wenn die Bezeichnung „Bischemer Original“ jemals zutreffend gewesen ist, dann auf ihn: Franz Dürr oder besser „Dörre Franz“. Das Schlitzohr, das sich für seine Heimatgemeinde stets engagiert hat, wäre an diesem Freitag 100 Jahre alt geworden. Oder, um es in seinen Worten zu sagen: „De Dörre Franz dät heit 100 Joahr oalt wärre“. Er starb im Alter von 87 Jahren. Er hat sich in unzähligen ehrenamtlichen Stunden und Aktivitäten nicht nur um die Kreisstadt verdient gemacht, sondern auch die heimische Mundart gepflegt. Er hat dem kulturellen Leben der Stadt über Jahrzehnte seinen Stempel aufgedrückt.

Franz Dürr war ein Mann, der mit „seinem Bischeme“ eng verwachsen war, die Heimatscholle liebte und dem Vereinsleben in der Kreisstadt stets neue Impulse gab. Vielen Mitbürgern wird er noch als Museumsführer, Fastnachter und Mundartdichter in Erinnerung sein. Doch darüber hinaus zählte er zu den Architekten, die einigen Vereinen ein zukunftsfähiges Gefüge gegeben haben. An erster Stelle ist hier wohl der Spessartverein zu nennen.

Franz Dürr gesellte sich im Jahr 1949 zur Wanderfamilie. Schon bald gehörte er dem Vorstand an und leitete schließlich 17 Jahre lang als Vorsitzender die Geschicke der „Spechte“. Mit seinem Namen ist auch der Bau der Spessarthütte auf dem Sprait verbunden. Er hatte sich bei den entscheidenden Stellen maßgeblich für die Errichtung eingesetzt.

Weiter war Franz Dürr nicht nur Gründungsmitglied der Fastnachtsgesellschaft „Bischemer Kröten“, sondern auch Jahre lang Elferratsmitglied und beliebter Büttenredner. Mit seinen „Milchhäuslegesprächen“ glossierte er das Geschehen in der Stadt vortrefflich. Schon damals ließ er eher im Verborgenen, etwa bei internen geselligen Anlässen oder Kappenabenden, seine dichterische Ader aufblitzen. Natürlich in Mundart trug er seine Gedichte vor. In späteren Jahren gab er seine Mundartgedichte dann auch vor einer größeren Öffentlichkeit, etwa bei den jährlichen Soirees der Tauberfränkischen Heimatfreunde, zum Besten. Ihnen gehörte er schon von Beginn an an. So faszinierte und amüsierte er seine Zuhörer bei der jährlich stattfindenden langen Museumsnacht mit dem Vorlesen und erzählen von Märchen, natürlich in Mundart.

Als Museumsführer machte er sich ebenfalls einen Namen, weil er nicht nur ein profunder Kenner der Stadtgeschichte war, sondern diese auch unterhaltsam den Gästen näher brachte. So blieb der Gang durch die historischen Räume vielen in guter Erinnerung.

Auch als Gästeführer ließ er Bischeme bei den Touristen in einem guten Licht erscheinen. Zudem hatte er Sitz und Stimme im Gemeinderat und hob als Gründungsmitglied die Städtepartnerschaft aus der Taufe. Auch war Dürr sportlich beim TSV und als Sänger in Gesangverein und Kirchenchor aktiv.

Neben all diesen ehrenamtlichen Tätigkeiten gab es natürlich auch noch den Familienmenschen und Privatmann Franz Dürr. Nach dem Besuch der Aufbau-Oberrealschule im Schloss in Tauberbischofsheim machte er im Jahr 1938 sein Abitur.

Sein eigentlicher Berufswunsch war Arzt. Doch die Zeitumstände machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Zunächst wurde er zum Reichsarbeitsdienst eingezogen, danach zur Wehrmacht. Nach Einsätzen in Frankreich und Afrika geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft.

1948 kam er nach Tauberbischofsheim zurück und fand eine Anstellung beim Polizeikommissariat Tauberbischofsheim als Verwaltungsangestellter. Zuletzt war er Zahlstellenverwalter, ehe er am 1. Januar 1980 in den Ruhestand ging.

Verheiratet war Franz Dürr mit seiner Frau Martha, geborene Schwellinger. Aus der Ehe gingen die vier Kinder Edeltraud, Franz-Otto, Lioba und Christine hervor. hut

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019