David Brix referiert über Inkontinenz

Tauberbischofsheim.Dr. David Brix ist zu Gast bei den Parkinson Lebensfreu(n)den.

Inkontinenz ist eine häufige Begleiterscheinung der Parkinson-Erkrankung. Die Auswirkungen sind für Betroffene und ihre Angehörigen oft sehr quälend und führen nicht selten zu sozialem Rückzug.

Behandlungsmöglichkeiten

Der Bad Mergentheimer Urologe Dr. David Brix wird beim nächsten Treffen der Parkinson Lebensfreu(n)de aus fachärztlicher Sicht über „Inkontinenz und Blasenfunktionsstörungen bei Parkinson“ referieren, einen Überblick über Behandlungsmöglichkeiten geben und Fragen beantworten.

Die Veranstaltung am Samstag, 14. März, beginnt um 15.15 Uhr und findet in den barrierefreien Räumlichkeiten der Lebenshilfe-Begegnungsstätte „Mittendrin“, Hauptstraße 43, in Tauberbischofsheim statt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020