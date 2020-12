Dauereinsatz gegen Corona

Main-Tauber-Kreis.Im Gesundheitsamt des Main-Tauber-Kreises sind folgende Arbeitsbereiche mit der Corona-Pandemie betraut:

Ärzte im amtsärztlichen Dienst: Sieben Ärzte, vorwiegend Teilzeitkräfte, die zum Beispiel eingehende Laborbefunde auswerten, Personen mit positivem Befund hierüber informieren, Quarantänen anordnen und Testungen veranlassen. Hierunter fällt insbesondere das Management von Gemeinschaftseinrichtungen wie Heimen, Kindergärten und Schulen.

Das ärztliche Team unter der Leitung der stellvertretenden Amtsleiterin Dr. Eva-Maria Dittmer und von Yasemin Eryanar koordiniert die Arbeit innerhalb des Gesundheitsamts und berichtet mehrmals täglich an den Leiter des Arbeitsstabs Corona, Ersten Landesbeamten Christoph Schauder, und die Gesundheits- und Sozialdezernentin Elisabeth Krug.

Befundmitteilung: Vorwiegend können die Bürger ihr Testergebnis beim Labor selbst online abfragen. Darüber hinaus erfolgt die Befundmitteilung in vielen Fällen auch über das Gesundheitsamt.

Team Kontaktermittlung: Stammpersonal des Gesundheitsamts, fünf Soldaten der Bundeswehr, kurzfristig beschäftigte Kräfte wie zum Beispiel Studierende: Diese Gruppe ermittelt die Kontakte von infizierten Personen. Es werden Quarantänen angeordnet, Testungen veranlasst sowie das weitere Vorgehen erläutert.

Team Entlassmanagement: Ermittlung der Genesenen durch telefonische Befragung und in bestimmten Fällen Anordnung weiterer Tests, ein Arzt ist federführend.

Team Verwaltung: In diesem Bereich laufen unter anderem die Erstellung und der Versand der schriftlichen Verfügungen von Quarantänen (für Kontaktpersonen) beziehungsweise Isolationen (für positiv Getestete).

Datenübermittlung: Zusammenführung der Ergebnisse und Meldung der bestätigten Fälle an das Landesgesundheitsamt über spezielle Software.

Zentrales Abstrichzentrum: Für das Zentrale Abstrichzentrum in Bad Mergentheim sind insgesamt fünf Kräfte des Landratsamts, zum Teil in Teilzeit, beschäftigt. Sie weisen nach den vom Gesundheitsamt ermittelten Kontaktlisten oder nach Anmeldungen durch niedergelassene Hausärzte Abstrichtermine zu. Die Abstriche selbst werden in Bad Mergentheim von Ärzten genommen, welche die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) nach Koordination durch den Pandemiebeauftragten der KVBW für den Landkreis, Dr. Franz Hoch, einsetzt.

Bürgertelefon inklusive Einsatzplanung: Das Bürgertelefon zum Thema Corona ist montags bis freitags von 8.30 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 09341/824010 geschaltet. Hier gibt es Antworten und Hinweise zu Themen wie Symptome und Inkubationszeit oder der Frage, wie man sich vor einer Ansteckung schützen kann. Das Bürgertelefon ist im Zwei-Schicht-Betrieb organisiert. Es sind jeweils zwei Kräfte pro Schicht im Einsatz. gf/Bild: dpa

Mittwoch, 02.12.2020