„Das war eine tolle Bescherung“

begeisterten alle Akteure der Richard-Trunk-Musikschule die vielen Zuhörer.Mit dem „Konzert vor Weihnachten“

Tauberbischofsheim. „Das wird ein buntes Konzert“ versprach Christoph Lewandowski seinem Publikum beim „Konzert vor Weihnachten“ der Richard-Trunk-Musikschule in der voll besetzten Liobakirche. Und bunt gestaltete es sich – in der Instrumentierung, mit heiteren und besinnlichen Beiträgen und Kompositionen aus verschiedenen Stilepochen.

Aber dennoch insgesamt (vor-) weihnachtlich, auch wenn gerade der krönende Abschluss mit Händels Feuerwerkmusik nicht fürs Christfest komponiert wurde (und auch nicht für Silvester, wie man den Titel ebenfalls interpretieren könnte). Und am Ende gab es dann nur lobende Worte für so manch farbiges Tongemälde. „Das war einfach eine tolle Bescherung schon vor der Bescherung am 24.“, „Die Schule hat großartige Musiker“ oder „Bei mir gab’s immer wieder Gänsehautmomente“.

Bunt wurde es also gleich zu Beginn mit dem Vororchester (Leitung Felix Krüger), wo mal die hohen Flöten, mal die eher tieferen Geigen dominierten mit so unterschiedlichen Stücken wie dem englischen „Deck the Hall with Boughs of Holly“, dem Spiritual „Nobody Knows“ und Felix Mendelssohns „Hark the Herolds Angels Sing“. Mit „Kinder stellt die Stiefel raus, morgen kommt der Nikolaus“ von Rolf Zuckowski (am Klavier) und „Lasst uns froh und munter sein“ (auf den Geigen) wurde auch des Heiligen vom 6. Dezember gedacht.

„Klassische“ Weihnachtslieder wie „Es ist ein Ros entsprungen“ und dem Medley „Herbei o ihr Gläubigen“, „Kling Glöckchen“ und „Es wird schon gleich dunkel“ (auf dem Akkordeon) sowie „Stern über Bethlehem“ von den Spielern der Bläserklasse (der Kooperation der Richard-Trunk-Musikschule und der Realschule) verbreiteten ebenso weihnachtliches Flair wie Rudolph, das rotnasige Rentier aus neuerer Zeit (ebenfalls von der Bläserklasse) und „Jingle Bells“ auf den Klavier.

Leicht melancholisch und höchst sensibel dann auf der Gitarre interpretiert „The Black Cockatoo Flying Alone“, das leicht melancholische Lied vom einsamen Kakadu, dem man noch gerne eine ganze Weile zugehört hätte.

Die Geige erzählte dann mit orientalisch anmutenden Klängen von dem offensichtlich mühsamen Weg, auf den sich die „Drei Könige aus dem Morgenland“ nach Bethlehem gemacht hatten.

Und dann kamen auch schon die Hirten zu Wort mit der „Pifá“ aus Händels „Messias“, benannt nach den mittelalterlichen Pifari (dem Brauch des Schalmeiblasens der Hirten), einer wundervollen pastoralen Sinfonie auf Flöte, Cello und Cembalo, die dem Stück in dieser Besetzung noch einen besonderen Reiz verliehen.

Ursprünglich eigentlich für eine Hochzeit geschrieben, fügte sich dennoch der Kanon von Joh. Pachelbel mit seiner barocken Klangfarbe wunderbar in die weihnachtliche Atmosphäre. Einfach schön zu hören, wie das Thema in dem warmen Klang der vier Streichinstrumente, sich im Tempo steigernd, durch die verschiedenen Stimmen wanderte. Ja, und dann als Höhepunkt und Abschluss des Abends die strahlende Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel.

König Georg II feierte mit dieser pompösen Komposition, der „Music for the Royal Fireworks“ den Sieg im Österreichischen Erbfolgekrieg, so Lewandowski erklärend dazu. Zum Prachtfeuerwerk erklang damals eine reine Bläser- und Schlagwerkbesetzung mit beeindruckenden 112 Mitwirkenden. Eine beeindruckende Leistung hatte das Kammerorchester damit gezeigt.

Und den Frieden, von dem man in dem Satz „La Paix“, einem empfindsamen Siciliano, hörte, möchte man sich nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern auch fürs kommende Jahr wünschen.

Beim Konzert wirkten mit: Das Vororchester (Leitung Felix Krüger), das Bläserensemble der Realschule (Leitung Christoph Lewandowski), das Akkordeonensemble unter der Leitung von Theresa Bauer, das Kammerorchester der Musikschule (Leitung Felix Krüger), E- Piano: Sabina Korotkow und Daniel Winkler (Klasse Jeanna Bechtold), Annika Größlein (Cembalo - Klang), Gitarre: Luca Craciunescu (Klasse Harald Hilpert), Querflöte: Lena Bauer, Ilvi Seidemann (Klasse Simone Werner), Streicher: Lavinia Carella, Leni Ganz, Merle Trill; Manuel Ditter (Klasse Elisabeth Marzahn) Anne Kreutzer, Gabriele Reinhart, Miriam Werner (Klasse Dimitri Giouseljannis).

