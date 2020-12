Das „Einmaleins des gesunden Lebens“ lernen

Tauberbischofsheim.Kinder sollen gesund groß werden und zu starken Persönlichkeiten heranwachsen können. Dafür engagiert sich die AOK Heilbronn-Franken zusammen mit dem Lions Club Tauberbischofsheim, indem sie unter anderem den Kindern der Christian-Morgenstern-Grundschule in Tauberbischofsheim die Teilnahme am Unterrichtsprogramm „Klasse2000“ ermöglichen.

Von Klasse 1 bis 4 lernen die Kinder mit Klasse2000 das „Einmaleins des gesunden Lebens“. Dazu gehören gesunde Ernährung, Bewegung und Entspannung genauso wie gewaltfreie Konfliktlösung, kritisches Denken und Nein-Sagen zu Alkohol und Zigaretten. Ein besonderer Höhepunkt für die Kinder sind die Stunden der „Klasse2000“-Gesundheitsförderer, die zwei- bis dreimal pro Schuljahr neue Themen in den Unterricht einführen – in diesem Schuljahr angepasst an die jeweils geltenden Hygieneregeln. Weitere zehn bis 25 Stunden halten die Lehrkräfte. Die Wirksamkeit des Programms ist wissenschaftlich belegt.

„In der Grundschulzeit werden viele Weichen für das spätere Leben gestellt. Das möchten wir für die Gesundheitsförderung nutzen und den Kindern mit „Klasse2000“ viele wichtige Themen spielerisch und mit viel Spaß vermitteln“, berichtet Rektorin Sabine Ressel, die sich sehr über die Unterstützung des Lions Clubs und der AOK freut.

Zu Beginn der Corona-Pandemie hat „Klasse2000“ sein digitales Angebot, das Klaro-Labor, mit Hochdruck ausgebaut. Mit der Online-Version und dem Klaro-Labor können die Kinder sich zentrale Inhalte von „Klasse2000“ selbstständig zuhause erarbeiten.

Lions Club und AOK unterstützen

Der Lions Club Tauberbischofsheim ist von dem Programm und seiner Wirkung überzeugt: „Gesunde Ernährung, Bewegung, gut mit sich selbst und anderen klarkommen, Probleme und Konflikte lösen – diese zentralen Themen von „Klasse2000“ sind unter den Bedingungen der Corona-Pandemie für alle Menschen besonders wichtig, denn sie tragen dazu bei, Krisen besser zu bewältigen. Mit „Klasse2000“ steht uns ein erprobtes und erfolgreiches Programm zur Verfügung, das gerade jetzt einen wirksamen Beitrag zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltprävention leistet“. Im Schuljahr 2019/20 haben bei „Klasse2000“ 22 500 Grundschulklassen mit über 500 000 Kindern mitgemacht. Seit 1991 hat „Klasse2000“ über 1,8 Millionen Kinder von Klasse 1 bis 4 erreicht – mehr als jedes andere Präventionsprogramm.

Träger von „Klasse2000“ ist ein gemeinnütziger Verein. Das Programm wird durch Spenden und Fördergelder durch Patenschaften finanziert (220 Euro pro Klasse und Schuljahr). Wichtigster Partner sind die Lions Clubs in Deutschland, die das Programm durch Patenschaften und die Suche nach weiteren Unterstützern fördern.

Seit einigen Jahren unterstützt auch die AOK Heilbronn-Franken das Programm „Klasse2000“. „Ein gesunder Lebensstil ist nicht für alle selbstverständlich, deshalb ist es gut, wenn Kinder frühzeitig dies praktisch erleben können. Das gemeinsame Projekt mit den Lions Clubs ist für uns ein wichtiger Baustein, um die junge Generation für ein gesundes Leben zu begeistern“, erklärt Klaus Burger, Leiter des AOK Kundencenters in Tauberbischofsheim. Die AOK beteiligt sich an den Kosten mit 110 Euro pro Klasse. Die restlichen 110 Euro müssen von weiteren Paten kommen. Dies sind häufig die Lions Clubs, aber auch andere Institutionen oder Privatpersonen.

Neben der Christian-Morgenstern-Grundschule unterstützt der Lions Club Tauberbischofsheim zusammen mit der AOK Klassen an der Turmbergschule in Königshofen und der Welzbach-Grundschule in Wenkheim. aok

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.12.2020