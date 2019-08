„Das bekommt einen Ehrenplatz“

Tauberbischofsheim.Musiker Mark Forster begeisterte bei seinem Auftritt in Bad Mergentheim am 6. Juli die Massen (die FN berichteten). 10 000 Fans verfolgten das Konzert im Rahmen des „Open Air Sommers“ im Schlosshof. Mit dabei war auch die zehnjährige Daliah Cesario aus Osterburken. Der kleine Forster-Fan hat nun nachträglich noch eine ganze besondere Erinnerung an das Konzert erhalten.

Die Fränkischen Nachrichten veranstalteten im Rahmen des Auftritts eine Foto-Aktion mit einem lebensgroßen Forster-Plakat. Mit riesiger Resonanz: Die Besucher standen Schlange für ein „Shooting“ mit dem Star. Die FN haben das Mega-Plakat nun via Instagram verlost, und Daliah Cesario ist die glückliche Gewinnerin. Am Montag nahm die junge Dame den Gewinn im Frankoniahaus in Tauberbischofsheim in Empfang. „Ich freue mich riesig. Das Plakat bekommt einen Ehrenplatz in meinem Zimmer“, sagte sie.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.08.2019