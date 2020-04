Dankeschön für Beschäftigte von Lebensmittelmärkten

Tauberbischofsheim.Aktuell sind alle Menschen mehr oder weniger von dem sich ausbreitenden Corona Virus und dessen Auswirkungen betroffen. Es entstehen Situationen, an die man nur nach und nach denkt. Heftige Einzelschicksale, massenhafte Kurzarbeit, Betriebsschließungen, Insolvenzen sind die Konsequenzen der Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsverboten. Die Wirtschaft kommt teilweise zum Erliegen. Nichts ist mehr, wie es war.

Wegen der Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona Virus wurden bundesweit Betriebe aufgefordert, ganz oder teilweise zu schließen. Dies trifft natürlich auch Betriebe in der Region. Besonders hart trifft es zum Beispiel Gastronomiebetriebe und Friseure. Hier stehen Existenzen auf dem Spiel.

Kurzfristig fließende Mittel sind hier gefragt. Die Mieten und Nebenkosten laufen weiter, Kurzarbeit wird angemeldet und der Betrieb steht still. Auf der anderen Seite müssen die Mitarbeiter von zum Beispiel Lebensmittelmärkten besonders hart arbeiten, um dem großen Ansturm an Kunden und deren Erwartungen gerecht zu werden.

Die Firma Kurzyk Baggerdienstleistungen aus Reicholzheim und das Autohaus Gehrig aus Tauberbischofsheim haben sich Gedanken gemacht und sind zu einer tollen Idee gekommen. Sie helfen doppelt. Solidarität hoch zwei ist das Motto. Die beiden „Unterstützer“ kauften Gutscheine im Gesamtwert von über 2500 Euro in ausgewählten, regionalen Betrieben, die von der angeordneten Schließung betroffen sind. „Dadurch helfen wir den Inhabern, liquide zu bleiben und die Kosten zu decken“, so die Initiatoren der Aktion. Gleichzeitig werden die Gutscheine an ausgewählte Lebensmittelmärkte (E-Center Dürr, Tauberbischofsheim und Kaufland, Wertheim) gegeben. Dort werden sie intern unter den Mitarbeitern verlost.

Natürlich können mit dem Budget lange nicht alle betroffenen Betriebe unterstützt werden.Sabine Kurzyk von der Firma Kurzyk Baggerdienstleistungen und Joachim Schwind vom Autohaus Gehrig würden sich freuen, wenn die Aktion auch bei anderen Firmen Anklang findet und weitere Betriebe und Mitarbeiter dadurch unterstützt werden.

„In diesen Zeiten gehört Solidarität unseres Erachtens großgeschrieben. Wir sagen danke an diejenigen, die gerade enorm viel mehr leisten müssen“, so die Initiatoren.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.04.2020