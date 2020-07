Dank EU-Förderung weitere Hotspots in der Stadt

Tauberbischofsheim.Bisher stand öffentliches Wlan in Tauberbischofsheim am Marktplatz, Schlossplatz, Wörtplatz und in Teilbereichen des Schwimmbads zur Verfügung. Ab sofort gibt es das Angebot auch am Sonnenplatz, in der Fußgängerzone und im öffentlichen Bereich um das Tauberstadion. Die Serviceleistung wurde zudem im Schwimmbad bis zum Babybecken und den Wohnmobilstellplätzen davor erweitert.

