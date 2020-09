Countdown beim Zukunftspreis läuft

Main-Tauber-Kreis.Die Teilnahmefrist für den Zukunftspreis des Main-Tauber-Kreises 2020 endet zum 30. September. Unternehmen, Handwerksbetriebe, Dienstleister, Kommunen und kommunale Betriebe sind aufgerufen, ihr besonderes Engagement zum Thema „Innovation“ vorzustellen. Damit sollen Entwicklungen und Erfindungen im produzierenden Gewerbe, im Handwerk und von Dienstleistern gewürdigt werden. „Besonders ermutigen möchten wir kleine und mittlere Unternehmen, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Der Wettbewerb ermöglicht es, auch aus der Corona-Krise heraus entstandene Ideen, Mittel und Wege zu präsentieren“, sagt Landrat Reinhard Frank dazu. Dies kann beispielsweise ein spontan eingeführtes Produkt sein, das in kurzer Zeit vom Prototyp erfolgreich in die Serienproduktion ging. Wie Wirtschaftsdezernent Jochen Müssig ergänzt, haben viele Branchen in kurzer Zeit kreative Ideen in individuelle Konzepte und Produkte umgesetzt.

Viel Freiraum

Der Bewerbungsbogen ist entsprechend ausgerichtet und lässt viel Freiraum zur Beschreibung der jeweiligen Maßnahme und Aktivität. Die Jury unter Vorsitz von Landrat Reinhard Frank wird im Herbst über die eingereichten Bewerbungen entscheiden. Die Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises lobt den Zukunftspreis im Zweijahresrhythmus aus. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. Ursprünglich sollte die Preisverleihung bereits im Jahr 2020 stattfinden, nun ist sie am Dienstag, 9. Februar, vorgesehen. Alle bereits eingereichten Bewerbungen bleiben weiter gültig. lra

Info: Die Ausschreibung des Preises ist unter www.main-tauber-kreis.de/zukunftspreis abrufbar.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.09.2020