Corona und die Finanzmärkte

Main-Tauber-Kreis.Das Sparkassen-Forum in der Bad Mergentheimer Wandelhalle konnte bedingt durch die Pandemie nicht stattfinden. Alternativ veranstaltet die Sparkasse deshalb einen Wertpapier-Webcast mit dem Titel „Corona – die Märkte und mein Geld“.

Deka-Experten, wie Deka-Chefvolkswirt Dr. Ulrich Kater, bewerten dabei die Lage an den Finanzmärkten und geben aktuelle Konjunkturprognosen. Themen der Sendung sind (unter anderem): Corona und die Folgen: Die Lage an den Finanzmärkten und aktuelle Konjunkturprognosen; Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien: Die Perspektiven für Anlageklassen, Branchen und Regionen; Kommt jetzt eine neue Inflation? Notenbankpolitik und Entwicklung der Staatsschulden; Bewegte Börsen: Wie Geldanlage und Sparen mit Wertpapieren trotzdem Sinn macht. Im Anschluss erhalten die Zuschauer Gelegenheit, in einem Live-Chat Fragen zu aktuellen Marktthemen zu stellen.

Die Webcasts finden am Montag, 29. Juni, am Mittwoch, 1. Juli und am Freitag, 4. Juli, jeweils ab 18 Uhr statt. Infos und Anmeldung: www.sparkasse-tauberfranken.de

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.06.2020