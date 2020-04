Corona-Kolumne: Wir sind Helden

Eigenlob stinkt. Das mag richtig sein, ist mir jetzt aber gerade mal total Schnuppe. Deshalb klammere ich mich jetzt auch nicht aus, wenn ich sage, dass Eltern in diesem Land (und darüber hinaus) seit Wochen Großartiges leisten. Neben der Berufstätigkeit, versteht sich.

Fünf Wochen sind die Kindergärten und Schulen nun schon dicht. Und wir alle wissen: Mit Ferien hatte das nichts zu tun. Rein gar nichts.

Tag für Tag lösen wir eine Mammutaufgabe nach der anderen und wachsen als Mama oder Papa förmlich über uns hinaus.

24/7, also rund um die Uhr, sind wir seit fünf Wochen für unsere Kinder da, halten sie bei Laune, hören uns ihre Sorgen und nehmen uns ihrer Ängste an. Wir schauen, dass wir ihnen Wissen vermitteln und tun unser Bestes, dass wir die Schüler auch schulisch bei der Stange halten. So gut es halt geht. Homeschooling hört sich zwar gut an – „Schule mit allem, was dazu gehört, wäre aber besser“, sagt mir mein Sohn. Fraglos hat er recht.

Unser Nachwuchs hat Bedürfnisse, die vor Corona noch an unterschiedlichen Stellen befriedigt wurden. Jetzt machen wir das alles alleine. Wir bleiben Mama und Papa, sind nun aber mehr denn je auch Freund und Kumpel, Lehrer und Erzieher, Trainer und Betreuer in Personalunion.

Wir leiden mit unseren Kindern, wenn sie sich beim Spielen weh getan haben. Wir toben mit ihnen, weil sie ihre Freunde nicht treffen dürfen. Wir trösten sie, wenn sie traurig sind.

Wir waschen sie, wenn sie von oben bis unten verdreckt sind. Wir kochen, backen und putzen für sie, damit sie sich in ihrem Zuhause, das zuweilen wie ein Gefängnis wirkt, wohl fühlen.

Wir pflegen sie, wenn sie eine „ganz normale“ Krankheit haben (ja, das gibt es auch noch).

Wir diskutieren mit ihnen, wenn sie trotzig sind und keinen Bock mehr haben, jeden Tag zu Hause sitzen zu müssen.

Wir ermahnen sie, wenn sie auf dumme Ideen kommen. Wir schimpfen mit ihnen, wenn sie eine dumme Idee in die Tat umgesetzt haben. Um ihnen dann wieder zu verzeihen.

Wir spielen und basteln mit ihnen, weil wir ihre einzigen Gefährten sind. Wir unterhalten sie, damit ihnen nicht langweilig wird.

Wir lachen mit ihnen, weil es uns allen so gut tut. Und wir lachen zum Glück viel, weil wir uns die Laune, den Mut und den Optimismus durch dieses Virus und seine Begleiterscheinungen nicht nehmen lassen. Nicht in den vergangenen fünf Wochen, und auch nicht in den Wochen, die uns noch bevorstehen. Denn: Wir sind Helden!

Liebe Eltern, bleibt gesund und fröhlich. Glück auf!

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 19.04.2020